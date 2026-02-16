قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغندور يشيد بجماهير القلعة البيضاء بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
رئيس الوزراء السوداني: الحرب فرضت علينا ونحن دعاة سلام
صلاح ومرموش في انتظار قرعة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي
ناصر منسي.. من حافة الرحيل إلى رجل اللحظة في الزمالك
استثناءات محددة | من يُسمح له بالعمل بعد الثانية صباحًا في رمضان؟
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
عزة عاطف

تواجه شركة نيسان اليابانية أزمة ثقة متصاعدة في عام 2026، حيث تتزايد التقارير حول أعطال غامضة تضرب طرازها الأكثر شهرة عالميًا "إكس تريل" (المعروف باسم روج في الأسواق الأمريكية). 

وسجل آلاف الملاك شكاوى تتعلق بفقدان مفاجئ للطاقة وتوقف المحرك تمامًا أثناء القيادة العادية، مما يحول إكس تريل إلى كتلة حديدية ساكنة وسط الطريق. 

وضعت هذه الظاهرة الخطيرة سمعة الشركة على المحك، خاصة مع عجز مراكز الصيانة عن تقديم حلول جذرية أو حتى تشخيص الخلل بدقة نظرًا لعدم ظهور أكواد أعطال واضحة في الأنظمة البرمجية.

لغز "أكواد القتل" وعجز الوكلاء عن الإصلاح

تتمثل المعضلة الكبرى في أن العديد من حالات التوقف لا تترك أثرًا خلفها في ذاكرة الحاسوب الخاص بالسيارة، مما يجعل الفنيين في الوكالات الرسمية غير قادرين على محاكاة العطل أو تحديد سببه الحقيقي. 

وظهرت تقارير تشير إلى وجود ما يسمى بـ "أكواد القتل" المرتبطة بناقل الحركة الأوتوماتيكي (CVT)، والتي قد تؤدي لفصل الطاقة بشكل مفاجئ لأسباب تتعلق بالسلامة البرمجية. 

ورغم تكرار زيارات الملاك لمراكز الخدمة، إلا أن النتيجة غالبًا ما تكون "لا توجد مشكلة"، مما يترك السائقين في حالة من الرعب الدائم من تعطل السيارة أثناء اصطحاب أطفالهم أو القيادة على الطرق السريعة.

تزايد الاستدعاءات والتحقيقات الرسمية الدولية

لم تعد الأزمة مجرد شكاوى فردية، بل تحولت إلى قضية رأي عام دفعت هيئات سلامة الطرق، مثل "NHTSA" في الولايات المتحدة، لتكثيف الرقابة على طرازات نيسان. وشملت التحقيقات استدعاءات واسعة تتعلق بمشاكل في المحركات، ونواقل الحركة، والأنظمة الكهربائية المعقدة التي تغذي السيارة. 

وما يزيد من تعقيد الموقف هو أن بعض حالات التوقف المبلغ عنها لا تندرج ضمن معايير الاستدعاء الحالية، مما يترك شريحة كبيرة من الملاك دون غطاء قانوني أو إصلاح مجاني، ويجعلهم يواجهون مخاطر الطريق بأنفسهم وبشكل غير عادل.

انهيار الثقة في الموديل الأكثر شعبية

باعتبارها السيارة الأكثر مبيعًا في تشكيلة نيسان، فإن استمرار هذه الأعطال الغامضة يهدد مبيعات الشركة المستقبلية بشكل رسمي. 

ويعبر الملاك في دول مختلفة، من أستراليا إلى أمريكا، عن شعورهم بالإحباط تجاه تجاهل الشركة لمطالبهم باستبدال السيارات المتضررة أو تقديم حل تقني نهائي. هذا التوتر دفع الكثيرين للتفكير في هجر العلامة اليابانية والتوجه نحو المنافسين، مؤكدين أن الابتكار التكنولوجي لا قيمة له إذا كان يفتقر إلى معايير الاعتمادية والأمان التي ميزت نيسان لعقود طويلة سابقًا وبشكل قطعي.

تحاول  نيسان جاهدة استعادة السيطرة على الموقف عبر تحديثات برمجية دورية، إلا أن المشكلة تبدو أعمق من مجرد خطأ في الكود. 

ويرى خبراء أن الاعتماد المفرط على الأنظمة الإلكترونية المعقدة في نواقل الحركة الحديثة قد يكون السبب وراء هذه "الانتكاسة" التقنية. 

وإذا لم تنجح الشركة في تقديم تفسير تقني مقنع وإصلاحات جذرية خلال الأشهر القادمة من عام 2026، فإن "إكس تريل" قد تتحول من قصة نجاح عالمية إلى نموذج للفشل في إدارة الأزمات التقنية الكبرى. 

نيسان سيارة نيسان مشاكل نيسان روج 2026 استدعاء نيسان 2026 توقف سيارة نيسان عيوب ناقل الحركة CVT أعطال نيسان إكس تريل مشاكل نيسان روج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

ترشيحاتنا

محافظ البنك المركزي

البنك المركزي المصري يطلق مبادرات التمويل المستدام ويعزز السياسات المناخية

اجتماعات وزير البترول مع القيادات للاستعدادات لشهر رمضان

زيادة عدد أسطوانات البوتاجاز.. متحدث البترول يكشف استعدادات رمضان وحقيقة تكلفة عداد الغاز

جانب من الحملة

حملة إزالات لمخالفات المباني في حدائق أكتوبر ومصادرة المعدات.. صور

بالصور

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد