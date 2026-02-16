قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم العربي للاستدامة.. ننشر كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية
هل تعليق الزينة والفوانيس في رمضان بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
محمد صلاح يرد بالأرقام.. تألق حاسم أمام برايتون يعزز مكانته في ليفربول

إسراء أشرف

واصل النجم المصري محمد صلاح تقديم عروضه القوية مع ليفربول، بعدما كان أحد أبرز نجوم مواجهة برايتون، مؤكدًا استمرار تأثيره الحاسم داخل الملعب رغم الانتقادات التي طالته مؤخرًا بشأن تراجع مستواه.

ووفقًا لإحصائيات موقع FotMob، تصدر صلاح قائمة أكثر اللاعبين مراوغة في المباراة بإتمامه 3 مراوغات ناجحة، كما أحرز هدفًا وخلق 4 فرص محققة لزملائه، وهو الرقم الأعلى بين جميع لاعبي اللقاء.

وأسهمت إحدى تمريراته الدقيقة في هدف دومينيك سوبوسلاي، قبل أن يتحصل بنفسه على ركلة جزاء نفذها بنجاح، ليجمع بين التسجيل والصناعة في ليلة جديدة من التألق.

وتعكس أرقام صلاح حجم استمراريته، إذ نجح في التسجيل والصناعة خلال 15 مباراة مختلفة مع ليفربول في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الماضي، متفوقًا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه في الدوري الإنجليزي، وهما إيرلينج هالاند وبوكايو ساكا، اللذان حققا هذا الإنجاز في 6 مباريات فقط لكل منهما.

كما حقق اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إنجازًا لافتًا بتسجيل هدف وصناعة آخر والحصول على ركلة جزاء في مباراة واحدة للمرة الثالثة بقميص ليفربول، وهو رقم يعكس تنوع أدواره الهجومية وتأثيره الشامل.

ورغم غيابه لأكثر من شهر بسبب مشاركته في كأس أمم أفريقيا، لم يتفوق عليه في عدد التمريرات الحاسمة بين لاعبي الدوري الإنجليزي خلال تلك الفترة سوى برونو فرنانديز، الذي صنع 4 أهداف فقط، ما يعزز مكانة صلاح كأحد أبرز صناع الفارق في المسابقة.

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

