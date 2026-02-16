محمد صلاح يرد بالأرقام.. تألق حاسم أمام برايتون يعزز مكانته في ليفربول

واصل النجم المصري محمد صلاح تقديم عروضه القوية مع ليفربول، بعدما كان أحد أبرز نجوم مواجهة برايتون، مؤكدًا استمرار تأثيره الحاسم داخل الملعب رغم الانتقادات التي طالته مؤخرًا بشأن تراجع مستواه.

ووفقًا لإحصائيات موقع FotMob، تصدر صلاح قائمة أكثر اللاعبين مراوغة في المباراة بإتمامه 3 مراوغات ناجحة، كما أحرز هدفًا وخلق 4 فرص محققة لزملائه، وهو الرقم الأعلى بين جميع لاعبي اللقاء.

وأسهمت إحدى تمريراته الدقيقة في هدف دومينيك سوبوسلاي، قبل أن يتحصل بنفسه على ركلة جزاء نفذها بنجاح، ليجمع بين التسجيل والصناعة في ليلة جديدة من التألق.

وتعكس أرقام صلاح حجم استمراريته، إذ نجح في التسجيل والصناعة خلال 15 مباراة مختلفة مع ليفربول في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الماضي، متفوقًا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه في الدوري الإنجليزي، وهما إيرلينج هالاند وبوكايو ساكا، اللذان حققا هذا الإنجاز في 6 مباريات فقط لكل منهما.

كما حقق اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إنجازًا لافتًا بتسجيل هدف وصناعة آخر والحصول على ركلة جزاء في مباراة واحدة للمرة الثالثة بقميص ليفربول، وهو رقم يعكس تنوع أدواره الهجومية وتأثيره الشامل.

ورغم غيابه لأكثر من شهر بسبب مشاركته في كأس أمم أفريقيا، لم يتفوق عليه في عدد التمريرات الحاسمة بين لاعبي الدوري الإنجليزي خلال تلك الفترة سوى برونو فرنانديز، الذي صنع 4 أهداف فقط، ما يعزز مكانة صلاح كأحد أبرز صناع الفارق في المسابقة.