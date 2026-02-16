قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
تنمية حلايب وشلاتين.. زيادة المساحات المنزرعة والاستفادة من مياه السيول والأمطار
الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
مخاطر الضوء العالي في كشافات السيارات.. لن تصدق
شوبير عن أحداث مباراة الأهلي والجيش: حذرت منها وتلك المشاهد مؤذية
3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال
قدم يسرى فتاكة تصنع التاريخ.. محمد صلاح يقتحم قائمة الكبار الأكثر تسجيلا للأهداف
وصل للكنز فى الجبل .. ضبط عامل بأسيوط يحوز 509 قطع أثرية | صور
وزير الصناعة ونيسان يرسخان مصر مركزًا إقليميًا للسيارات وإفريقيا هدفًا للتصدير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مخاطر الضوء العالي في كشافات السيارات.. لن تصدق

كشافات السيارات
كشافات السيارات
عزة عاطف

إذا كنت قد قدت سيارتك ليلًا مؤخرًا، فمن المحتمل أنك واجهت تلك السيارات الرياضية التي تشبه إضاءتها كشافات الملاعب الضخمة.

لاحظ المشرعون في كندا والولايات المتحدة الأمريكية حالة الغضب الشعبي المتزايدة من وهج مصابيح LED الحديثة، وبدأوا في الدعوة لسن قوانين وطنية تفرض تهدئة هذه الإضاءة قليلًا. 

ويهدف هذا الحراك إلى تقليل التشتت الذي يصيب السائقين المواجهين لهذه الأنوار، والتي أصبحت أكثر سطوعًا بمراحل من مصابيح الهالوجين التقليدية.

قدم "شون أور"، عضو مجلس مدينة فانكوفر، اقتراحًا لمعالجة شكاوى السائقين الذين يشعرون بالانبهار وفقدان التركيز أثناء القيادة الليلية. 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أثارت النائبة "ماري جلوسينكامب بيريز" مخاوف مماثلة العام الماضي، حيث تركز المطالبات على ضرورة الحد من "الضوء الشارد" الذي يدخل عين السائق المواجه. 

ويرى المطالبون بالتغيير أن القيادة الليلية يجب أن تعود لتكون تجربة مريحة بصريًا بدلًا من الشعور المستمر بالتحديق في قرص الشمس مباشرة.

على الرغم من الغضب الشعبي، تشير البيانات الواقعية إلى تعقيدات أخرى؛ حيث يؤكد خبراء السلامة في معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) أن وهج المصابيح مرتبط بجزء ضئيل فقط من حوادث الطرق الليلية. 

وبدأت شركات السيارات بالفعل في تحسين التقنيات لتقليل الوهج دون التضحية بمستوى الرؤية الضروري للسائق. 

ويرى الباحثون أن التركيز على خفض السطوع وحده قد يخلق مخاطر أكبر تتعلق بعدم رؤية المشاة أو العوائق في الوقت المناسب.

كشافات السيارات بيانات حوادث الطرق إضاءة السيارات تقنيات إضاءة السيارات معهد IIHS للسلامة سلامة القيادة الليلية قوانين المرور 2026 وهج مصابيح LED

