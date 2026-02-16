مخاطر الضوء العالي في كشافات السيارات.. لن تصدق

إذا كنت قد قدت سيارتك ليلًا مؤخرًا، فمن المحتمل أنك واجهت تلك السيارات الرياضية التي تشبه إضاءتها كشافات الملاعب الضخمة.

لاحظ المشرعون في كندا والولايات المتحدة الأمريكية حالة الغضب الشعبي المتزايدة من وهج مصابيح LED الحديثة، وبدأوا في الدعوة لسن قوانين وطنية تفرض تهدئة هذه الإضاءة قليلًا.

ويهدف هذا الحراك إلى تقليل التشتت الذي يصيب السائقين المواجهين لهذه الأنوار، والتي أصبحت أكثر سطوعًا بمراحل من مصابيح الهالوجين التقليدية.

قدم "شون أور"، عضو مجلس مدينة فانكوفر، اقتراحًا لمعالجة شكاوى السائقين الذين يشعرون بالانبهار وفقدان التركيز أثناء القيادة الليلية.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أثارت النائبة "ماري جلوسينكامب بيريز" مخاوف مماثلة العام الماضي، حيث تركز المطالبات على ضرورة الحد من "الضوء الشارد" الذي يدخل عين السائق المواجه.

ويرى المطالبون بالتغيير أن القيادة الليلية يجب أن تعود لتكون تجربة مريحة بصريًا بدلًا من الشعور المستمر بالتحديق في قرص الشمس مباشرة.

على الرغم من الغضب الشعبي، تشير البيانات الواقعية إلى تعقيدات أخرى؛ حيث يؤكد خبراء السلامة في معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) أن وهج المصابيح مرتبط بجزء ضئيل فقط من حوادث الطرق الليلية.

وبدأت شركات السيارات بالفعل في تحسين التقنيات لتقليل الوهج دون التضحية بمستوى الرؤية الضروري للسائق.

ويرى الباحثون أن التركيز على خفض السطوع وحده قد يخلق مخاطر أكبر تتعلق بعدم رؤية المشاة أو العوائق في الوقت المناسب.