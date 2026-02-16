عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

هناك بعض العلامات و المؤشرات التى تظهر على الأشخاص توكّد على عدم حصولهم على قسط كافى من النوم وهو ما يسبب لديهم العصبية المفرطة والتوتر الشديد وعدم التركيز.





لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض العلامات الشائعة التي تدل على أنك لا تحصل على نوم كافٍ .

العلامات الشائعة التي تدل على أنك لا تحصل على نوم كافٍ





١-الشعور بالنعاس أو النوم أثناء النهار، خاصة أثناء الأنشطة الهادئة مثل الجلوس في السينما أو القيادة.





-٢النوم خلال 5 دقائق فقط من الاستلقاء على السرير.





٣-فترات نوم قصيرة جدًا أثناء الاستيقاظ (نوبات النوم الدقيقة).





٤-الحاجة إلى استخدام المنبّه للاستيقاظ في الموعد يوميًا.





٥-الشعور بالثقل أو التشوش الذهني عند الاستيقاظ صباحًا أو خلال اليوم.





٦-صعوبة النهوض من السرير يوميًا.





٧-تقلبات المزاج.





٨-النسيان.





٩-صعوبة التركيز على المهام.





١٠-النوم لفترات أطول في الأيام التي لا يتطلب فيها الاستيقاظ في وقت محدد.





استمرار هذه الأعراض قد يشير إلى معاناة الجسم من الحرمان من النوم والحاجة إلى راحة كافية.





المصدر ديلي ميرور