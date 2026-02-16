قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تعليق الزينة والفوانيس في رمضان بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
تنمية حلايب وشلاتين.. زيادة المساحات المنزرعة والاستفادة من مياه السيول والأمطار
بالصور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

رنا عصمت

هناك بعض العلامات و المؤشرات التى تظهر على الأشخاص توكّد على عدم حصولهم على قسط كافى من النوم وهو ما يسبب لديهم العصبية المفرطة والتوتر الشديد وعدم التركيز.


 

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض العلامات الشائعة التي تدل على أنك لا تحصل على نوم كافٍ .

العلامات الشائعة التي تدل على أنك لا تحصل على نوم كافٍ 


 

١-الشعور بالنعاس أو النوم أثناء النهار، خاصة أثناء الأنشطة الهادئة مثل الجلوس في السينما أو القيادة.


 

-٢النوم خلال 5 دقائق فقط من الاستلقاء على السرير.


 

٣-فترات نوم قصيرة جدًا أثناء الاستيقاظ (نوبات النوم الدقيقة).


 

٤-الحاجة إلى استخدام المنبّه للاستيقاظ في الموعد يوميًا.


 

٥-الشعور بالثقل أو التشوش الذهني عند الاستيقاظ صباحًا أو خلال اليوم.


 

٦-صعوبة النهوض من السرير يوميًا.


 

٧-تقلبات المزاج.


 

٨-النسيان.


 

٩-صعوبة التركيز على المهام.


 

١٠-النوم لفترات أطول في الأيام التي لا يتطلب فيها الاستيقاظ في وقت محدد.


 

استمرار هذه الأعراض قد يشير إلى معاناة الجسم من الحرمان من النوم والحاجة إلى راحة كافية.


 

المصدر ديلي ميرور

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم حرمان من النوم النوم أسباب عدم النوم

بالصور

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
المشروم
نيسان
