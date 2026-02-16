مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بدائري المنيا

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 3 أشخاص آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري لمدينة المنيا، وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وإيداع الجثة داخل المشرحة للعرض علي الطبيب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة. وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة طالب جامعي ، فيما أُصيب ثلاثة طلاب آخرين بإصابات متنوعة، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

كشفت الفحوصات الطبية أن المصابين تعرضوا لكسور مضاعفة في الأطراف، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إلى جانب اشتباه في حدوث ارتجاج بالمخ لبعض الحالات، وتم إيداعهم داخل المستشفى ، حيث خضعوا للفحوصات الطبية العاجلة، ووُضع بعضهم تحت الملاحظة الدقيقة لحين استقرار حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.