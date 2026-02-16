اللواء عمرو الغريب محافظا للمنوفية.. قبضة حديدية في محاربة الفساد الإداري

أدي اللواء عمرو الغريب اليمين الدستورية محافظا لمحافظة المنوفية.

وشغل الغريب منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية ويعد أحد المسئولين عن متابعة ملفات الفساد الإداري

ويحمل اللواء عمرو الغريب رتبة لواء ويعمل ضمن قيادات هيئة الرقابة الإدارية، وهي الجهة المسئولة عن مكافحة الفساد ومتابعة أداء الجهاز الإداري بالدولة

وتم اختياره محافظا للمنوفية خلفًا لـ اللواء إبراهيم أبو ليمون.

وينتظر اللواء عمرو الغريب ملفات استكمال تنمية المشاريع في محافظة المنوفية استكمالا لمسيرة اللواء إبراهيم أبو ليمون الذي قاد المسيرة بالمحافظة لمدة 7 سنوات غير فيها معالم المحافظة.