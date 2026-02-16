أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

قال أحمد الشناوي، الحكم السابق، إن ركلة جزاء محمد صلاح في مباراة برايتون لم تكن مجرد ضربة جزاء، بل كانت ضربة على أعلى مستوى.

وتابع: "يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافًا بأنه أخطأ في الموقف كذا، لكن هذا لا يعني أنه بمجرد مشاهدة الفيديو لاحقًا يمكنه تغيير القرار".

واعترف بأنه ارتكب خطأً بعدم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي في مباراة المنصورة السابقة.





وقال الشناوي في مقابلة مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "كان هناك موقف في مباراة الأهلي والمنصورة، وركلة جزاء لصالح وليد صلاح الدين لم أحتسبها".



وأضاف: "عندما سُئلت عن سبب عدم احتسابها، أجبت بأن القانون يقول كذا، لكني ندمت على عدم احتسابها.