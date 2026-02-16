قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد شريف يفكر في الرحيل عن الأهلي

محمد شريف
محمد شريف
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد فاروق عن بوادر أزمة جديدة بين محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: نقل محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضبه إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة ييس توروب ، وذلك بسبب استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة الجيش الملكي المغربي مساء أمس الأحد ، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأضاف: محمد شريف غاضب من ييس توروب  بسبب وضعه في الترتيب الأخير ضمن اختياراته في مركز المهاجم الصريح بعد مروان عثمان أوتاكا وكامويش، مشيراً إلى أن اللاعب طلب الحصول على فرصته في المشاركة مثله مثل كامويش ومروان عثمان، وفي حالة استمرار تجاهله سيتخذ قراره بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

