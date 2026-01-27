وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي

اكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لا صحة لما يتردد عن اقتراب محمد شريف، لاعب الفريق من مغادرة صفوف الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعن استبعاد عمرو الجزار ويوسف بلعمري، من المباريات حتى الآن، قال صلاح الدين في تصريحات لقناة الاهلي: "مروان عثمان أتى لنا وهو في جاهزية كاملة، أما عمرو الجزار فيؤدي فترة تأهيلية، لأنه عائد من إصابة، أما يوسف بلعمري فجاء لنا قبل يوم واحد من مباراة يانج أفريكانز، ولم يلحق أن ينسجم مع الفريق".

وأضاف: “هذه واحدة من أفضل الفترات في الأهلي من ناحية الانضباط، وأظن أننا نقدم كرة قدم جميلة”