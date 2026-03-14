الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بسبب الطقس السيئ..رفع درجة الاستعداد القصوى بالأجهزة التنفيذية في المحافظات

رفعت المحافظات درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية ، لمواجهة الطقس السيئ والتقلبات الجوية..

المنوفية

شدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، على إستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية بالمحافظة واتخاذ كافة التدابير اللازمة ، لمواجهة الأحوال والتقلبات الجوية والتعامل الفورى مع فرص سقوط الأمطار التى قد تتعرض لها أنحاء المحافظة.

ووجه محافظ المنوفية ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للموقف أولاً بأول والتنسيق التام مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى  للدفع  بالمعدات وسيارات شفط المياه ومراجعة بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها للتعامل مع أي أعطال طارئة، وتكثيف المتابعة الميدانية لمواقع أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والتأكد من تأمينها تحسباً لشدة الرياح، إلى جانب المتابعة الدقيقة لحالة الطرق لضمان السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

كما أكد المحافظ على ضرورة الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتدخل السريع مع أية حالات طارئة والتعامل معها بشكل سريع وفعال.

قنا

رفعت محافظة قنا، درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، على خلفية توقعات هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية، مع انعقاد غرفة العمليات ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشكل مستمر والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة لحالة الطقس.

وأوضح اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أنه تم التأكيد على جاهزية المعدات وفرق التدخل السريع، واستعداد قطاعات المرافق والكهرباء والطرق للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ.

وناشد محافظ قنا، المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء فترات نشاط الرياح المثيرة للأتربة، خاصة على الطرق السريعة والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات المعدنية وقت العواصف، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة والجهات المختصة.

وأكد محافظ قنا، هدوء الحالة الجوية بجميع المراكز والقرى، وأن جميع أجهزة المحافظة تتابع الموقف أولًا بأول على مدار الساعة، مشيرًا إلى تفعيل غرف العمليات والمتابعة من الجهات المشاركة على مدار 24 ساعة والإخطار الدوري.

وحال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على أرقام غرف عمليات مراكز المدن التالية:
قنا                 3332222
أبوتشت          2710345
فرشوط          2510555
نجع حمادي     2580717
دشنا              2740708
الوقف            3431340
قفط              2864030
نقادة             2600679
قوص             2210013
 

اسيوط

ضربت عاصفة ترابية شديدة محافظة أسيوط، اليوم السبت، حيث سيطرت الرمال والأتربة على الأجواء مما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية في الطرق الصحراوية وسط تحذيرات للأهالي أثناء السير في الشوارع ، وذلك تزامنًا مع التقلبات الجوية ونشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة التي تشهدها بعض المحافظات.

وفي ذات السياق، أصيب 4 أشخاص، إثر سقوط شجرة على منزل قديم مكون من طابقين مبني من الطوب اللبن بعزبة حماده بقرية كوم أبو شيل بمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد سقوط شجرة على منزل وتسببت في انهيار أجزاء من المنزل ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم استخراج المصابين من أسفل الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبيّن أن المصابين هم: كريمة. ش. ف. ع. 24 عامًا، ومكة إ. س. 4 سنوات، وإسلام س. م. أ. 28 عامًا، وتمارا إ. س. عامان، وجميعهم مصابون بكدمات متفرقة بالجسم.

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق نشب أعلى أسطح منازلين بقرية نجع عبد الرسول، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ. وبالفحص تبين اندلاع الحريق أعلى أسطح 3 منازل، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

