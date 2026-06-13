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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ناقوس خطر.. أحترس من تناول هذه الأنواع من الجبن تسبب الوفاة

مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
آية التيجي

في تحذير جديد يثير مخاوف المستهلكين، دق خبراء الصحة ناقوس الخطر بشأن بعض أنواع الجبن المصنوعة من الحليب الخام غير المبستر، بعد ربط إحدى حالات التسمم الغذائي القاتلة ببكتيريا الليستيريا، ما أعاد الجدل حول مخاطر منتجات الألبان غير المبسترة وتأثيرها على الصحة.

مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر

وأصدر خبراء الصحة تحذيرًا بشأن تزايد الإقبال على أنواع الجبن المصنوعة من الحليب الخام غير المبستر، وذلك بعد وفاة رجل في بريطانيا إثر إصابته بعدوى بكتيريا الليستيريا المرتبطة بأحد منتجات الجبن الحرفية.

وتشمل بعض أشهر أنواع الجبن المصنوعة من الحليب الخام جبن "بري دي مو" و"كونتيه" و"بارميجيانو ريجيانو"، والتي يفضلها كثيرون بسبب مذاقها المميز واحتفاظها بالبكتيريا النافعة التي تساهم في تطوير النكهة.

مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر

وفاة بعد تناول جبن من لبن غير مبستر

ووفقًا للتقارير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصيب الرسام البريطاني روجر باركس بمرض خطير قبل وفاته في فبراير 2023، بعد أيام من تناوله مجموعة من أنواع الجبن مصنوع من لبن غير مبستر التي اشترتها له زوجته بمناسبة عيد الحب. 

وأظهرت التحقيقات لاحقًا أن الوفاة نتجت عن فشل متعدد في أعضاء الجسم والتهاب السحايا المرتبط بعدوى بكتيريا الليستيريا.

وعقب الحادثة، أعلنت الشركة المنتجة للجبن سحب بعض دفعات المنتج من الأسواق كإجراء احترازي.

مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر

ما هي بكتيريا الليستيريا؟

وتعد الليستيريا من أخطر أنواع البكتيريا المنقولة عبر الغذاء، وتتميز بقدرتها على البقاء والتكاثر حتى في درجات حرارة الثلاجة، على عكس العديد من البكتيريا الأخرى التي يتوقف نشاطها في الأجواء الباردة.

وعادة ما تسبب العدوى أعراضًا تشبه الإنفلونزا، مثل الحمى وآلام العضلات والغثيان، إلا أنها قد تتحول إلى حالة خطيرة لدى كبار السن والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، حيث يمكن أن تصل إلى مجرى الدم أو الجهاز العصبي مسببة تسمم الدم أو التهاب السحايا.

مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر

الحليب غير المبستر يزيد المخاطر

ويؤكد الخبراء أن عملية البسترة تساعد على القضاء على معظم البكتيريا الضارة، بينما تظل المنتجات المصنوعة من الحليب الخام أكثر عرضة لاحتواء مسببات الأمراض إذا لم يتم الالتزام بإجراءات السلامة الغذائية بدقة.

كما يمكن أن يحدث التلوث في مراحل مختلفة من التصنيع أو التخزين أو النقل، حتى بعد عملية البسترة، نتيجة سوء النظافة أو انتقال البكتيريا من معدات ملوثة.

مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر

كيف يمكن الوقاية؟

وينصح المتخصصون بحفظ الجبن المصنوع من الحليب الخام داخل الثلاجة واستهلاكه خلال فترة قصيرة بعد فتح العبوة، مع عدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة.

كما أن الطهي الجيد يساعد على القضاء على بكتيريا الليستيريا وتقليل خطر الإصابة بها بشكل كبير.
ورغم أن حالات الإصابة بالليستيريا تظل نادرة نسبيًا مقارنة بحجم استهلاك الأغذية سنويًا، فإن الخبراء يشددون على ضرورة توخي الحذر خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.

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