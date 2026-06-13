رئيس وزراء قطر: نتطلّع لتوقيع أمريكا وإيران على الاتفاق قريبا

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التطلّع لتوقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم السبت، برئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن ارتياح دولة قطر البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام، مجددا دعم قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة، وصولاً لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.