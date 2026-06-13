زنقة الامتحانات .. ازاى تلم المنهج فى يوم واحد

يعيش طلاب الثانوية العامة فترة من العصف الذهني والتوتر العصبي نتيجة عدم القدرة على الإلمام بالمنهج الدراسي.



إليك بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها عند محاولة مذاكرة المنهج الدراسي بالكامل في يوم واحد وذلك وفقا لموقع testbook

ضع جدولاً دراسياً

خصص فترات زمنية محددة لكل مادة أو موضوع وأعط الأولوية للمواضيع الصعبة أو المهمة أولاً.





قم بتنظيم مواد دراستك

اجمع جميع الكتب الدراسية وملاحظات المحاضرات والموارد الإضافية. رتبها حسب الموضوع أو الفكرة ليسهل الوصول إليها.



تحديد المفاهيم الرئيسية

تحديد الأفكار الرئيسية والمبادئ الأساسية لكل موضوع وركز على فهم وحفظ هذه النقاط الرئيسية.



استخدم الوسائل البصرية

أنشئ مخططات أو خرائط انسيابية أو خرائط ذهنية لتمثيل المعلومات المعقدة ويمكن للوسائل البصرية أن تعزز الفهم وتساعد على الاحتفاظ بالذاكرة.



لخص كل موضوع

اكتب ملخصات موجزة لكل موضوع. استخدم النقاط أو الكلمات المفتاحية لتلخيص النقاط الرئيسية.



تدرب على نماذج امتحانات أو أسئلة تجريبية

حلّ نماذج امتحانات السنوات السابقة أو أسئلة تدريبية وسيساعدك هذا على التعرف على شكل الامتحان وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التركيز.



اطلب التوضيح

إذا كانت لديك أي شكوك أو مفاهيم غير واضحة، فارجع إلى كتبك الدراسية أو المصادر الإلكترونية أو معلميك وسيساعدك توضيح الشكوك على تحسين الفهم والدقة.



خذ فترات راحة قصيرة

خطط لفترات راحة قصيرة بين جلسات الدراسة للاسترخاء وتجديد نشاط عقلك وانخرط في الأنشطة التي تستمتع بها خلال هذه الاستراحات لتجديد نشاطك.



حافظ على تركيزك وتجنب المشتتات

ابحث عن بيئة دراسية هادئة وابتعد عن المشتتات مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو التلفاز واستخدم تطبيقات أو تقنيات لتقليل المقاطعات والحفاظ على التركيز.



المراجعة والتنقيح

بمجرد الانتهاء من تغطية جميع المواضيع، راجع ملخصاتك وملاحظاتك وركز على نقاط الضعف وقم بمراجعتها بدقة



احصل على قسط كافٍ من النوم

اجعل النوم أولوية قبل يوم الامتحان للسماح لعقلك بترسيخ المعلومات.