انطلاق حملة التجريع الجماعي للقضاء على البلهارسيا بالغربية

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية انطلاق حملة التجريع الجموعي بعقار البرازيكوانتيل ضد مرض البلهارسيا بعدد من قرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان وفي إطار جهود الدولة للحد من الأمراض المتوطنة والحفاظ على صحة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن الحملة تُنفذ خلال الفترة من 13 يونيو وحتى 4 يوليو 2026، وتستهدف تجريع 17345 مواطنًا بإجمالي 52048 قرصًا من عقار البرازيكوانتيل، من خلال فرق صحية مدربة تم إعدادها لتنفيذ الحملة والوصول إلى المواطنين المستهدفين بمختلف القرى المشمولة.

تحرك تنفيذي

وأشار المحافظ إلى أن الحملة تشمل قرى منيل الهويشات وخرسيت بمركز طنطا، وكفور بلشاي ومشلة بمركز كفر الزيات، وبنا أبوصير والناوية وبهبيت الحجارة بمركز سمنود، ودماط بمركز قطور، مؤكدًا أن الحملة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا وخفض معدلات الإصابة بها.

تأمين أرواح المواطنين

ودعا اللواء دكتور علاء عبدالمعطي المواطنين إلى المشاركة في الحملة والتعاون مع الفرق الطبية والاستفادة من الجرعات المقررة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع تنفيذ الحملة بالتنسيق مع مديرية الصحة لضمان تحقيق المستهدف منها وتعزيز جهود الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.