مصدر حكومي عراقي: تأجيل زيارة الزيدي المقررة إلى السعودية غدا

كشف مصدر حكومي عراقي مطلع، اليوم الاربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يدرس إلغاء أو تأجيل زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، المقررة يوم غد الخميس، على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد، خاصة القصف الذي استهدف مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي.

وقال المصدر،"، إن "رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يدرس الغاء زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية المقرر أن يجريها يوم غد الخميس بسبب قصف مقرات الحشد الشعبي من قبل الرياض".

وأضاف أن "الزيدي حتى الساعة لم يتخذ القرار الرسمي والنهائي بإلغاء الزيارة او تأجيلها، فهو ما زال يدرس القرار مع فريقه السياسي"، مشيراً الى أن "هناك تواصل مع اطراف الاقليمية ودولية من أجل تهدئة الأوضاع".

وتابع أن "المعطيات والمؤشرات تدفع نحو تأجيل الزيارة لموعد اخر لمنع أي تصعيد شعبي وسياسي ضد الزيدي وحكومته من قبل الفصائل المسلحة".

ويأتي هذا الموقف تزامناً مع اعلان وزارة الدفاع السعودية، مساء أمس الثلاثاء، بشأن تدمير طائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية في المملكة، مشيرة إلى أن تلك المسيرات انطلقت من داخل الأراضي العراقية.