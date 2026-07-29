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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تحذيرا لمدارس الرقص والمهرجانات.. قرارات مهمة لـ أشرف زكي بشعبة البالية

أشرف زكي
أشرف زكي
أحمد إبراهيم
نتيجة الثانوية العامة 2026

اتخذ الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة الخاصة بشعبة الباليه، وذلك خلال اجتماع موسع عقده مع أعضاء الشعبة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجههم، ووضع آليات تنظم ممارسة المهنة خلال المرحلة المقبلة.

قرارات أشرف زكي

وشهد الاجتماع حضور نحو 140 عضوا من شعبة الباليه، حيث استمع أشرف زكي إلى مطالبهم واستعرض المشكلات التي تعوق عملهم، كما ناقش عددا من المقترحات الهادفة إلى تطوير الشعبة والارتقاء بأوضاع العاملين بها.

وأسفر الاجتماع عن مجموعة من القرارات، جاء في مقدمتها قصر ممارسة مهنة الباليه على الأعضاء الذين يتمتعون بموقف نقابي سليم، سواء من خلال العضوية أو الحصول على تصريح رسمي صادر من النقابة.

كما تقرر إلزام جميع مدارس الباليه باستخراج التصاريح اللازمة من نقابة المهن التمثيلية، مع مخاطبة الجهات التابعة لوزارة الثقافة بعدم الاستعانة بأي راقصين أو مدربين من خارج أعضاء النقابة أو الحاصلين على التصاريح المعتمدة.

وشملت القرارات أيضا إلزام المهرجانات والجهات المنظمة للفعاليات بعدم التعاقد مع مدربين أو راقصين إلا من أعضاء النقابة أو الحاصلين على التصاريح المطلوبة، في خطوة تستهدف تنظيم المهنة وحماية حقوق العاملين بها.

وأكد أشرف زكي، خلال الاجتماع، أن النقابة تضع دعم العاملين في مجالي الباليه والفنون الشعبية على رأس أولوياتها، مشددا على استمرار العمل لمعالجة التحديات التي تواجه أعضاء الشعبة، وتوفير حلول عملية تسهم في تحسين بيئة العمل، بما يضمن تنظيم المهنة وصون حقوق جميع العاملين بها.

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