رامي صبري يلتقي جمهور جدة في أمسية تجمع أحدث أغانيه وأبرز أعماله

يحيي الفنان رامي صبري حفلاً غنائيًا جديدًا في مدينة جدة، يوم 7 أغسطس المقبل، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه، وضمن فعاليات موسم جدة، في أمسية ينتظرها عشاقه للاستمتاع بمزيج من أحدث أعماله الغنائية، إلى جانب الأغاني التي أعادها الجمهور إلى الواجهة وتصدرت الترند من جديد.

أغاني رامي صبري

ومن المنتظر أن يقدم رامي صبري خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، إلى جانب أحدث إصداراته الغنائية.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة الفعاليات الغنائية التي يشهدها موسم جدة، الذي يواصل استضافة أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، وسط إقبال جماهيري كبير على الحفلات والفعاليات الفنية.

وتواصل بنش مارك ترسيخ مكانتها في صناعة التجارب الترفيهية، من خلال استقطاب أبرز الفنانين، وتقديم فعاليات فنية متكاملة، تعزز من مكانة السعودية كوجهة رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات والحفلات الموسيقية، وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.