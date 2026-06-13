حكاية بطل| قصة استشهاد المجند هشام محمد حزين.. فيديو

في قرية الروضة التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا، نشأ شاب حمل في قلبه معاني البطولة والشهامة، وكبر على قيم الانتماء للوطن والاستعداد للتضحية من أجله، هو الشهيد مجند هشام محمد حزين.

عرف عنه منذ سنوات شبابه امتلاكه مهارات استثنائية؛ فقد تميز بالقوة البدنية واللياقة العالية، واشتهر بدقته في الرماية وقدرته على التحمل والانضباط، حتى بدا وكأنه يعد نفسه مبكرا لمهمة أكبر من العمر نفسه، مهمة الدفاع عن وطنه وحماية ترابه.

وفي عام 2019، التحق الشهيد بالعملية العسكرية الشاملة في سيناء، حيث كانت مصر تخوض واحدة من أصعب معاركها ضد الإرهاب والتطرف ولم يكن مجرد جندي يؤدي واجبه، بل كان واحدا من الرجال الذين حملوا أرواحهم على أكفهم، مؤمنين بأن أمن الوطن يستحق كل تضحية.

وعلى أرض شمال سيناء، حيث امتزجت الرمال بدماء الأبطال، ارتقى هشام محمد حزين شهيدا في الأول من يناير عام 2021، ليسجل اسمه في سجل شهداء مصر الخالدين.

رحل جسد الشهيد، لكن بقيت سيرته العطرة، وبقيت صورته في ذاكرة أهله ورفاقه رمزا للشجاعة والإخلاص.

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