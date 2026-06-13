الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 243 لسنة 2026، بشأن تعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك في إطار دعم الهيكل القيادي للجهاز وتعزيز دوره الرقابي.

وجاء نص القرار كالآتي:



قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 243 لسنة 2026 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلي قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۱۹۸۸ والمعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨ ؛ وعلي لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٦ لسنة ۱۹۹۹ ؛ قــــــرر :

( المادة الأولى ) يعين نائبًا لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كل من : السيد المستشار سامح السيد حسين محمد أبوكنة . السـيدة منال محمد خيری محمد عبدالله .

( المادة الثانية ) يعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المرتب والمعاش .

( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .