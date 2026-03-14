قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية ليلة القدر.. ردد الأدعية المأثورة عن النبي وتجمع خيري الدنيا والآخرة
الجوازات تواصل التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على خدماتها
كنت لي رحمة وسندا.. ريم مصطفى تطلب الدعاء لوالدتها الراحلة
غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان.. و"حزب الله" يرد بقصف الشمال
موعد صرف معاشات أبريل 2026 .. هل يتم تبكيرها بمناسبة عيد الفطر؟
بسبب الطقس السيئ..رفع درجة الاستعداد القصوى بالأجهزة التنفيذية في المحافظات
انهيار جزئي في برج سكني من 12 طابقا تحت الإنشاء بـ المحلة
مش واعي على الدنيا.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد فضل شاكر
السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على الوجهين البحرى والقبلي
الدباغ وبانزا والجزيري في قيادة هجوم الزمالك أمام أوتوهو بالكونفيدرالية
إيفاد مأموريات لـ30 حالة إنسانية بالمستشفيات لتجديد بطاقة الرقم القومي| صور
تفوق قتالي لـ حزب الله.. وارتقاء شهداء في لبنان وغزة بفعل العدوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد صرف معاشات أبريل 2026 .. هل يتم تبكيرها بمناسبة عيد الفطر؟

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تجرى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الترتيبات اللازمة لـ موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026  لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وفقًا للمواعيد المقررة لصرف المعاشات.

وينتظر أصحاب المعاشات، الإعلان عن أي قرارات بشأن إمكانية تبكير  موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026 قبل حلول عيد الفطر المبارك .

وقال مصدر مسؤول حتى الآن لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن تبكير موعد صرف معاشات أبريل قبل إجازة عيد الفطر، بينما يترقب المواطنون إعلان الهيئة عن الموعد النهائي للصرف حال صدور أي توجيهات جديدة.

وتصرف الهيئة المعاشات في الأول من كل شهر من خلال عدة منافذ لتيسير حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية.

كما تتيح الهيئة لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش وموعد الصرف إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال إدخال الرقم القومي والاطلاع على تفاصيل المعاش المستحق.

وقال مصدر مسؤول إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدأت الاستعداد مبكرًا لصرف معاشات شهر أبريل 2026، مؤكدًا أنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات بشأن تبكير موعد الصرف قبل عيد الفطر.

ويستفيد من منظومة المعاشات في مصر نحو 11.5 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية للمستفيدين.

يُذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينظم منظومة التأمينات في مصر، ويحدد الضوابط الخاصة بالتأمينات المختلفة، بما في ذلك تأمين البطالة للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وفقًا للشروط المحددة في القانون.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد صرف معاشات شهر أبريل مليون مواطن أصحاب المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد