موعد صرف معاشات أبريل 2026 .. هل يتم تبكيرها بمناسبة عيد الفطر؟

تجرى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الترتيبات اللازمة لـ موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026 لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وفقًا للمواعيد المقررة لصرف المعاشات.

وينتظر أصحاب المعاشات، الإعلان عن أي قرارات بشأن إمكانية تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026 قبل حلول عيد الفطر المبارك .

وقال مصدر مسؤول حتى الآن لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن تبكير موعد صرف معاشات أبريل قبل إجازة عيد الفطر، بينما يترقب المواطنون إعلان الهيئة عن الموعد النهائي للصرف حال صدور أي توجيهات جديدة.

وتصرف الهيئة المعاشات في الأول من كل شهر من خلال عدة منافذ لتيسير حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية.

كما تتيح الهيئة لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش وموعد الصرف إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال إدخال الرقم القومي والاطلاع على تفاصيل المعاش المستحق.

ويستفيد من منظومة المعاشات في مصر نحو 11.5 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية للمستفيدين.

يُذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينظم منظومة التأمينات في مصر، ويحدد الضوابط الخاصة بالتأمينات المختلفة، بما في ذلك تأمين البطالة للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وفقًا للشروط المحددة في القانون.