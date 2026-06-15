رسميًا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع كوكوريلا حتى 2032

أعلن نادي ريال دريد، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع الظهير الإسباني مارك كوكوريلا قادمًا من نادي تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد النادي الملكي، في بيان رسمي، توصله إلى اتفاق مع تشيلسي يقضي بانتقال كوكوريلا إلى صفوف ريال مدريد، بعقد يمتد لمدة ستة مواسم، ليستمر اللاعب داخل "سانتياجو برنابيو" حتى 30 يونيو 2032.

ويأتي انضمام كوكوريلا إلى ريال مدريد في وقت يتواجد فيه اللاعب مع منتخب إسبانيا المشارك في بطولة كأس العالم 2026، حيث يستعد لخوض مواجهة الرأس الأخضر ضمن منافسات دور المجموعات.

وبحسب تقارير صحفية، كان كوكوريلا يفضل خوض تجربة جديدة خارج تشيلسي هذا الصيف، رغم التغييرات الفنية التي شهدها النادي الإنجليزي مؤخرًا، إذ كان يطمح للعودة إلى الدوري الإسباني واستكمال مسيرته في الليجا.

وشهدت الفترة الماضية ارتباط اسم اللاعب بأندية إسبانية عدة، أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد، قبل أن يدخل ريال مدريد على خط المفاوضات ويحسم الصفقة لصالحه، في خطوة فاجأت العديد من المتابعين خلال سوق الانتقالات.