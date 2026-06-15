القائم بأعمال رئيس الضرائب العقارية في أول تصريح: سنتنازل عن طعون المتأخرات

قال رامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والمشرف علي مصلحة الضرائب العقارية في أول تصريح له بعد قرار تكليفه من وزير المالية احمد كجوك بملف المصلحة، إن هناك صفحة جديدة مع كل من يبادر بتقديم الإقرارات عن الوحدات غير المسجلة «عفا الله عما سلف».

أضاف في تصريحات له اليوم أنه سيتم التنازل عن كل الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة أمام لجان الطعن، وكذلك إلغاء سلطة «الضرائب العقارية» في الطعن على القيمة الإيجارية المحددة من لجان التقييم.

أشار إلي أنه سيتم السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين.

كان أحمد كجوك وزير المالية قد أصدر قرارا بتكليف رامي يوسف، مساعده لشئون السياسات الضريبية، ليكون مكلفا وقائما بأعمال رئيس مصلحة الضرائب بخلاف مهامه في الوزارة، لحين شغل المنصب .

