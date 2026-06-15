سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم هو سرطان يصيب الأنسجة المكونة للدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظام والجهاز الليمفاوي ،و توجد أنواع عديدة من سرطان الدم بعض أشكال اللوكيميا أكثر شيوعًا عند الأطفال، وتحدث أشكال أخرى من سرطان الدم في الغالب عند البالغين.

ويشمل سرطان الدم عادةً كرات الدم البيضاء؛ حيث أن كرات الدم البيضاء هي خط الدفاع الأول في جسمك لمكافحة العدوى، وهي تنمو وتنقسم بطريقة منظمة، حسب احتياجات الجسم.

ولكن في حالة المرضى المصابين بسرطان الدم، ينتج نخاع العظم كميات زائدة من كرات الدم البيضاء غير الطبيعية، والتي لا تعمل بشكل صحيح.

ووفقا لتقارير موقع صدى البلد نقدم لكم أعراض سرطان الدم.

أعراض سرطان الدم..

- الحمى أو القشعريرة

- الإرهاق المستمر والضعف

- العدوى المتكررة أو الخطيرة

- فقدان الوزن دون محاولة

- تضخم العقد اللمفية وتضخم الكبد أو الطحال

- سهولة النزيف أو الكدمات

- نزيف الأنف المتكرر

- بقع حمراء صغيرة في جلدك (الحبَرات)

- فرط التعرق، وخاصة أثناء الليل

- ألم في العظم أو إيلام عند اللمس

سرطان الغدد الليمفاوية

عادةً ما يكون سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم من أكثر أنواع سرطانات الدم شيوعًا المرتبطة بالتعرق الليلي. تحدث هذه السرطانات بشكل عام مع مزيد من الأعراض ، بما في ذلك الكدمات غير المبررة ، وفقدان الوزن ، والإرهاق.

التعرق الليلي هو في الغالب سمة من سمات التغيرات الهرمونية في النساء قبل انقطاع الطمث وسن اليأس - والتي تحدث بشكل دوري - يبدو أن تلك المرتبطة بسرطان الدم مستمرة.

وفقًا لسرطان الدم في المملكة المتحدة ، يجب على أولئك الذين يعانون من التعرق الليلي المستمر والغمر إلى النقطة التي قد يلزم تغيير ملابسهم فيها طلب المشورة الطبية من طبيبهم العام.

من بين أكثر من 2000 مريض بسرطان الدم تم سؤالهم في استطلاع للرعاية حول سرطان الدم ، أفاد 31 بالمائة أن التعرق الليلي كان من الأعراض الرئيسية قبل تشخيصهم.

تضيف الجمعية الخيرية لسرطان الدم: "من السهل جدًا اعتبار زيادة التعرق الليلي مجرد أعراض غير ضارة في الصيف".

وفقًا لمنظمات أبحاث السرطان ، فإن الأسباب السائدة وراء تسبب سرطان الدم في التعرق الليلي تعود إلى محاولة الجسم محاربة السرطان مع استمرار السرطان في التسبب في الحمى ، ينتج الجسم عرقًا مفرطًا في محاولة لخفض درجة حرارة الجسم في حالات العلاج ، يستمر التعرق الليلي حتى عندما يتلقى المرضى علاج السرطان بسبب تفاعل العلاجات مثل العلاج الكيميائي ومستويات الهرمونات سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL) أكثر شيوعًا بين الأطفال والشباب ، حيث يصيب 4500 شخص كل عام.

ترتبط معظم الإشارات التي يواجهها المصابون بـ CLL بنقص خلايا الدم السليمة الناجم عن زيادة عدد خلايا الدم غير الطبيعية التي لم يتم تطويرها بشكل كامل ، والمعروفة باسم خلايا سرطان الدم أو الأرومات.

يبدأ CLL بشكل عام في نخاع العظام ويمكن أن ينتشر بشراسة إذا لم يتم رؤيته في وقت مبكر لا يرجع التعرق الليلي وحده عادة إلى حالة صحية أساسية خطيرة مثل سرطان الدم ويمكن أن يترافق مع العديد من الحالات مثل القلق وانخفاض نسبة السكر في الدم وتعاطي الكحول أو المخدرات ومع ذلك ، يجب على الفرد طلب المشورة الطبية إذا استمر في التعرض لتعرق ليلي مستمر ، خاصة إذا كان مرتبطًا بأعراض أخرى.

قالت رئيسة قسم معلومات المرضى ومقدمي الرعاية والدعم في Myeloma UK ، أليس بارون: "تختلف أعراض الورم النقوي ويمكن أن تؤثر على العديد من مناطق الجسم ، وهذا هو سبب صعوبة التشخيص.