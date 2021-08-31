مستشفي سرطان الأقصر توفر جهاز العلاج الاشعاعي الداخلي النادر لدعم أبناء الصعيد

أعلنت مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، عن توفير أحدث الأجهزة التي تتيح تقديم كل أنواع خدمات العلاج الإشعاعي التي يفتقدها الصعيد، استمراراً لسلسلة الخدمات المميزة التي تقدمها المستشفي لمرضى السرطان في صعيد مصر داخل قسم العلاج الإشعاعي المجهز.

وأفادت المستشفي بأنه تم مؤخراً إضافة جهاز العلاج الإشعاعى الداخلي جهاز نادر وغير متوفر بكثرة فى مصر وهو جهاز المعجل الخطى الذى يتيح العلاج ثلاثى الابعاد والعلاج متعدد الشده عالى الدقه كما يمكن استخدامه فى عمل الجراحه الإشعاعيه لاورام المخ وتم تزويد قسم العلاج الاشعاعى بجهاز البراكى ثيرابى brachy therapy ( العلاج الاشعاعى الداخل) والذى يتيح توصيل جرعه عاليه جدا من الطاقه الإشعاعيه داخل الورم مباشرة عن طريق أدوات يتم إدخالها بالورم نفسه وداخل تجاويف الجسم .

وقال الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفي، إنه من منطلق البحث عن أقصي تطوير ورعاية صحية للمرضي تم تزويد قسم العلاج الإشعاعى بأحدث الأجهزة العالمية، ومن أبرزها جهاز العلاج الاشعاعي الداخلي والذي يتيح توصيل جرعه عالية جدا من الطاقة الإشعاعية داخل الورم مباشرة، والتى يتم إدخالها داخل الورم وداخل تجاويف الجسم.

وأكد أن الجهاز نادر جدا وغير متوفر بكثرة في مصر، وله أهمية كبيرة فى علاج أورام النساء، حيث أن الإشعاع الداخلي (العلاج الإشعاعي الداخلي) يتم بعد الخضوع لجراحة استئصال السرطان للثدى للسيدات، ويضع الطبيب بصورة مؤقتة جهازاً لتوصيل الإشعاع في ثدي الحالة إلى المنطقة التي كانت مصابة بالسرطان، ويضع مصدراً مشعًا داخل الجهاز لفترات زمنية قصيرة خلال فترة العلاج.



وأوضح الدكتور هانى حسين، أنه يتم أيضاً فحص المرضي وتقديم الخدمة لهم داخل قسم العلاج الإشعاعى جهاز المعجل الخطي للعلاج الإشعاعي، وكذلك أجهزة الجاما سكين، حيث تهدف الأجهزة المختلفة لفحص وكشف مكان الورم بالتحديد، وكذلك سبل معالجته والقضاء عليهب مختلف أنواع العلاج الكيماوي والإشعاعي في وقت قياسي.

وأضاف أنه وصلت أعداد زيارات قسم العلاج الإشعاعى إلي 83903 مريض، وبلغ إجمالى مرضى عيادات الإشعاعى 10797 مريض، وبلغ عدد المرضى الجدد بالقسم 7590 مريض، ويجرى مواصلة العمل يومياً لإستقبال المرضى وخدمتهم بأفضل حال.



من جانبه أوضح محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن العمل يسير داخل أول صرح طبي بالصعيد لعلاج الأورام بالمجان، علي قدم وساق حيث يتم تلقي أوراق أية حالة تصل للمستشفي، ويتم فحصها في الحال داخل العيادات الخارجية بالمستشفي بمعرفة نخبة من نجوم الطب في ذلك التخصص، ويتم تحديد نوع الورم وطريقة علاجه الفورية عبر جرعات الكيماوي أو الإشعاعي.

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