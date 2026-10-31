غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 110 مليارات جنيه

يعتزم البنك المركزي بيع أذون خزانة صباح اليوم الأحد 1-11-2026، من أجلي 91 و 273 يوما، بقيمة 110 مليارات جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وقال البنك المركزي المصري، إنه خفض من مستهدفات بيع أذون الخزانة بقيمة 10 مليارات جنيه بما يعادل 178.603 مليون دولار، على أساس أسبوعي.

ويستهدف البنك المركزي المصري من طرح أذون الخزانة، السيطرة على الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري طرح أذون الخزانة من أجلي 91 و 273 يوما- نيابة عن وزارة المالية- عبر مزاد علني لعطاءات الخزانة.

ويستعد البنك المركزي المصري، صباح غدٍ الأحد، لبيع أدوات دين محلية من أذون وسندات خزانة؛ لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

حجم الطرح

بلغ حجم الطرح بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 110 مليارات جنيه بما يساوي 1.96 مليار دولار، مقابل 120 مليار جنيه بما يعادل 2.172 مليار دولار.

ويصل حجم استهداف بيع أذون خزانة من أجل 91 يوما بقيمة 30 مليار جنيه و أجل 273 يوما بقيمة 80 مليار جنيه.

ومع طرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه اعتبارًا من الغد؛ سيتبقي طرحين اثنين بقيمة 137 مليار جنيه يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري، بما يعادل 2.805 مليار دولار من أصل 275 مليار جنيه بما يساوي 2.45 مليار دولار مستهدفة.