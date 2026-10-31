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الإشراف العام
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أحمد موسى: محمد أبو العينين شخصية وطنية ويتم تكريمه عالميا والجميع يحبه بره وجوه مصر

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى، على تكريم المؤسسة العالمية للثقافة والتراث (سيمي) في إيطاليا، للنائب محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي،  ومنحه جائزتها الدولية الكبرى، وذلك خلال احتفالية ضخمة شهدتها مدينة نابولي الإيطالية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أبو العينين شخصية وطنية ويتم تكريمه من الدنيا كلها  والجميع يحبه بره وجوه مصر".

وتابع  موسى :"  أبو العينين بيتكلم عن مصر والقضية الفلسطينية في أي محفل دولي يحضره ".

وأكمل :"  سافرت كتير مع النائب محمد أبو العينين وبشوف حجم الترحاب والحفاوة عند استقبال أبو العينين وحجم اللقاءات التي يقوم بها مع عدد من الشخصيات الدولة ويتحدث معهم عن مصر والتحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن ".

وتابع أن النائب محمد أبو العينين ألقى خطابًا شاملًا ركز خلاله على القضية الفلسطينية والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات الإسرائيلية، وتدمير المنازل واستهداف الأطفال، مؤكدًا أن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة أصبح مطلبًا إنسانيًا ينادي به العالم أجمع.

وقال إن محمد أبو العينين يحظى باحترام كبير داخل مصر وخارجها، ويتمتع بثقل دولي، لافتًا إلى أنه سافر معه إلى العديد من الدول، وشهد لقاءاته المتعددة مع قيادات الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومراكز الأبحاث، خاصة بعد ثورة 30 يونيو.

وأوضح أن أبو العينين كان يقضي أيامًا في الخارج للحديث عن مصر وثورة 30 يونيو والدفاع عن الدولة المصرية، وليس للحديث عن نفسه أو تحقيق مكاسب شخصية.
 

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