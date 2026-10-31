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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل حديث الرئيسين السيسي وبوتين عن القواسم المشتركة بين الإسلام والمسيحية

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر أكبر دولة في قارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية مهمة للغاية، فضلا عن توجهه إلى المجر في زيارة أخرى، قبل عودته بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن لقاء سابق جمعه بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وتناول الحديث خلاله عدة أمور في الدين المسيحي والدين الإسلامي.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مع الرئيس بوتين عن وجود قواسم مشتركة بين الديانتين المسيحية والإسلامية، مردفًا: «العلاقة بين الرئيس محمد حسني مبارك وبوتين كانت قوية جدًا، والرئيس السيسي شخصية مميزة في تاريخ مصر، وابن القوات المسلحة»

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