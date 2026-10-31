أبو الغيط يكشف سبب عدم نقل مقر جامعة الدول العربية إلى العاصمة الجديدة

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق للجامعة العربية، أن تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية مطلب متواجد منذ سنوات كثيرة، وأساسه طموحات لأفراد وليس دول.

وقال أحمد أبو الغيط، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «منصب الأمين العام المصري منطقي لتسهيل عمليات الجامعة العربية في مواجهة الدولة المصرية، بحكم تواجد المقر في القاهرة».

وتابع أبو الغيط: «الأمين العام بيحل مشاكل مع الدولة المصرية، بداية من الضرائب والجمارك والتأمين وبروتوكولات الاستقبال بالمطار».

وأضاف: «الأمين العام لما يبقى مصري؛ بيسهُل عليه الاتصال بأي مسؤول مصري لحل أمور خاصة بالجامعة».

وأوضح أبو الغيط: «ميثاق الجامعة العربية بيقول إن القاهرة هي مقر الجامعة العربية، عشان كده لم ننقل إلى العاصمة الجديدة».

وتابع: «الجامعة العربية كانت معرضة للإفلاس المالي في 2016 بعدما توليت منصب الأمين العام».