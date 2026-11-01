تعدّى زوجها عليها بسلاح أبيض بالدقهلية لهذا السبب .. والأمن يضبطه

أصيبت سيدة بجروح قطعية بالوجه والرأس، إثر تعدّي زوجها عليها، لخلافات زوجية، وإلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك بعد رصد فيديو ظهرت به السيدة تستغيث بتعرّضها للتعذيب علي يد زوجها، في مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية.

تلقت مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة الكردي ، بتعرّض سيدة لإصابات بجروح قطعية في الوجه والرأس ونقلها للمستشفي ادعاء تعدّي من آخر .

انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين اصابة سيدة تدعي سمر رضا محمد عوض 21 عامًا، مقيمة الكردى، مصابة بجرح قطعى بالوجة 5 سم، وجرح قطعى بالرأس 7 سم، حيث اتهمت زوجها جمال، س، م، 33 عامًا مقيم الكردى، بالتعدي عليها بسلاح أبيض .

بسبب خلافات زوجية، ومحاضر قامت باتهامه فيها بالتعدى عليها وحلق شعر رأسها وتكبيلها بسلاسل من الجنازير، وتحرك الأجهزة الأمنية وإلقاء القبض عليه، وفور خروجه على ذمة القضية، توجه إلى منزل أسرتها وأحدث إصابتها المذكورة.

فيما تمكنت الشرطة من القاء القبض علي الزوج فور ارتكابه الواقعة، وتم نقل السيدة المصابة الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة