إصابة 4 شباب خلال تصادم دراجتين ناريتين بجمصة في الدقهلية

أصيب 4 شباب بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بشارع حمدي بمدينة جمصة البلد، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بشارع حمدي بجمصة البلد، ووجود عدد من المصابين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 شباب، وهم:

محمد علاء عبدالشافي، 22 عاما ، مصاب بجرح قطعي بالجبهة.

عمرو ياسر أبو حسيبة، 21 عاما ، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجمال أحمد محمود، 21 عاما ، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى.

محمود أحمد محمود، 21 عاما ، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق