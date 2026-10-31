إصابة محامٍ حر بحروق إثر نشوب حريق بالدقهلية

أصيب محامٍ حر بحروق مختلفة في الوجه، وذلك إثر اندلاع النيران في وجهه من سبرتايه أثناء إعداده كوبا من القهوة داخل مكتبه بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من قسم شرطة ميت غمر بنشوب حرائق محدود داخل مكتب محامي بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر.

انتقل ضباط مباحث قسم ميت غمر والحماية المدنية والإسعاف، وبالفحص، تبين نشوب حريق داخل مكتب أحد المحامين، أثناء قيامه بإعداد القهوة باستخدام سبرتاية، حيث تعرض وجهه للحرق نتيجة اشتعالها في وجهه.

وأصيب في الحادث “حسين. ا”، محامٍ حر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، جراء إصابته بحروق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.