خاص| 5 نقاط يناقشها الأهلي مع الحسين عموتة خلال التوقف

يستعد النادي الأهلي لعقد جلسة حاسمة مع المدير الفني للفريق، حسين عموتة، عقب مباراة مودرن سبورتس وخلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأكد مصدر مسؤول في تصريحات لصدي البلد، أنه من المنتظر أن تحظى الجلسة بحضور ياسين منصور أو وفقاً لظروفه، لمناقشة عدد من الملفات الفنية والإدارية العاجلة.

‎وتابع :"تتضمن أجندة الاجتماع 5 نقاط رئيسية جاءت كالتالي:

اولاً:"أسباب التراجع والعناصر الشابة: تُعد النقطة الأهم والأبرز، حيث سيتم الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تراجع مستوى الفريق في الفترة الماضية، وبحث أسباب عدم الاعتماد على العناصر الشابة لتجهيزها بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة.

ثانياً :"ملف الراحلين والبدائل: حسم مصير الراحلين عن صفوف الفريق، وفي مقدمتهم محمد عبدالله، عمر معوض، وأحمد خالد كاكا.. إلى جانب التعامل مع موقف الثنائي هاني وياسر بعد رفض التجديد، والعمل على تجهيز البدائل بالشكل الأمثل.

ثالثاً:"صفقات الانتقالات الجديدة: مناقشة احتياجات الفريق الفنية وملف الصفقات الجديدة استعداداً للمرحلة القادمة.

رابعا:"انضباط غرفة الملابس والتأكيد على ضرورة ضبط النفس وتجنب العصبية الزائدة داخل غرفة الملابس للحفاظ على استقرار الفريق.



خامساً:"محلل الأداء الجديد

حسم ملف تعيين محلل أداء جديد ضمن الجهاز الفني، في ظل عدم موافقة عموتة على الفكرة حتى الآن.