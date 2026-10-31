أسطورة ليفربول يعتذر عن تصريحاته بشأن أستون فيلا

قدّم جيمي كاراجر، المحلل البارز في شئون كرة القدم، اعتذارًا لنادي أستون فيلا بسبب تصريحات أدلى بها خلال بودكاست، ما دفع النادي الإنجليزي للإعلان عن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد مدافع ليفربول السابق.

وكان كاراجر قد استخدم لفظًا نابيًا في معرض رده على مشجعي أستون فيلا الذين انتقدوه لاقتراحه أن على مدرب الفريق، أوناي إيمري، التفكير في تولي تدريب مانشستر يونايتد في حال إقالة مايكل كاريك، الذي يواجه ضغوطًا كبيرة.

وفي حلقة من بودكاست "ستيك تو فوتبول" بُثت يوم الخميس، قال كاراجر: "هناك تسلسل هرمي في كرة القدم، سواء أعجبك ذلك أم لا"، مضيفًا أن "أستون فيلا لن يكون أبدًا بحجم مانشستر يونايتد".

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، نُشر بيان على حساب أستون فيلا على منصة "إكس"، يحمل توقيع رئيس النادي ناصف ساويرس، جاء فيه: "سيبدأ أستون فيلا إجراءات قانونية ضد جيمي كاراجر بسبب إهاناته غير المقبولة للنادي وجماهيره".

وأضاف البيان: "لن يسمح أستون فيلا لأي أحد بعرقلة صعودنا في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية".

ورد كاراجر بمنشور عبر حسابه على منصة "إكس" يوم السبت، قال فيه:

"أود أن أعتذر لنادي أستون فيلا، ولملاكه، ولجماهيره، لقد كان استخدامي للألفاظ هذا الأسبوع غير موفق وخاطئًا".

وتابع: "أؤكد لجماهير أستون فيلا أن حديثي كان من باب المزاح، لكنني أتفهم أنه لم يُفهم على هذا النحو؛ لذا أقدم اعتذاري".

أسطورة ليفربول

يُذكر أن كاراجر قد سبق له اللعب في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، فيما يُعد اسمًا بارزًا في مجال التحليل الكروي، إذ يعمل مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية وشبكة "سي بي إس" الأمريكية منذ اعتزاله اللعب في عام 2013.

وفي عام 2018، تعرض كاراجر لإيقاف مؤقت من قِبل "سكاي سبورتس" بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وهو يبصق باتجاه فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا من نافذة سيارته.