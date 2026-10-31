الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً حوثياً في جبهة حيفان.. تطورات ميدانية جديدة جنوب تعز

استهدف الجيش اليمني رتلاً عسكرياً تابعاً لجماعة الحوثيين في جبهة حيفان، جنوب محافظة تعز، في تطور ميداني جديد يعكس استمرار المواجهات العسكرية على عدد من محاور القتال في اليمن.

وأفادت قناة «الإخبارية»، وفقاً لما أوردته صحيفة المدينة السعودية، بأن الجيش اليمني نفذ عملية استهداف للرتل العسكري الحوثي في جبهة حيفان، دون أن تتوافر في النبأ الأولي تفاصيل بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن العملية.

وتكتسب جبهة حيفان أهمية عسكرية واستراتيجية نظراً لموقعها جنوب محافظة تعز، وارتباطها بمناطق حيوية وطرق رئيسية تربط محافظات تعز ولحج وعدن، الأمر الذي يجعلها إحدى نقاط التماس المهمة في المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين.

وشهدت الجبهة خلال الأسابيع الماضية تحركات عسكرية واشتباكات متكررة، تخللتها محاولات تسلل حوثية باتجاه وادي المقاطرة، في مسعى للوصول إلى مواقع قريبة من الطريق الرابط بين عدن ولحج وتعز.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت في سبتمبر الماضي إحباط هجوم في المنطقة وإجبار العناصر المهاجمة على التراجع، وفق جريدة الوطن السعودية.

كما أشارت تقارير ميدانية، نُشرت السبت 31 أكتوبر، إلى تصاعد التحركات العسكرية في محيط تعز، واستهداف تعزيزات وأرتال تابعة للحوثيين في مناطق مجاورة، وسط استمرار المواجهات على أكثر من محور.

ويأتي استهداف الرتل العسكري في حيفان في سياق التوتر الميداني المستمر، فيما تظل طبيعة الخسائر الناتجة عن العملية الأخيرة وحجم تأثيرها على انتشار القوات الحوثية في المنطقة غير معلنين حتى الآن.