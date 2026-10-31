رئيس صرف صحي الإسكندرية يتفقد قطاعات الشركة ويستمع لمطالب العاملين

أجرى المهندس أحمد عاطف الفرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية داخل الديوان العام للشركة، شملت عددًا من القطاعات والإدارات، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات الأداء، في إطار الحرص على تطوير منظومة العمل وتحسين كفاءة الأداء.

وخلال الجولة، التقى رئيس الشركة بعدد من العاملين والموظفين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن طبيعة العمل داخل الإدارات المختلفة، كما ناقش أبرز التحديات التي تواجههم وآليات العمل المتبعة، بهدف التعرف على المعوقات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة العمل.

وأكد المهندس أحمد عاطف الفرجاني أن التواصل المباشر مع العاملين يمثل أحد المحاور الأساسية لمتابعة الأداء والوقوف على احتياجات الإدارات المختلفة، مشددًا على أهمية التنسيق والتكامل بين قطاعات الشركة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المطلوبة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي الجولة في إطار المتابعة الدورية لمنظومة العمل داخل الشركة، وتعزيز التواصل بين القيادات والعاملين، ودعم الكوادر البشرية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.