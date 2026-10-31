السيطرة على حريق شب في مخزن بالدقهلية

تمكنت الحماية المدنية، من السيطرة علي حريق شب في مخزن خردة، حيث تم محاصرة النيران قبل امتدادها للمباني المجاوره، وذلك بمدينة محلة دمنة، في محافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في مخزن خردة بمدينة محلة دمنة.

انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق، ومحاصرة النيران قبل امتدادها.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب في مخزن لتجميع الخردة مقام على مساحة أكثر من 1000 متر، ملك مواطن يدعى السعيد، ال، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة،وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات،