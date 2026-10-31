نشأت الديهي عن مصطلح «القناة العاشرة»: في 10 نوفمبر هنشوف الهوية الجديدة لقناة تن

واصل الإعلامي نشأت الديهي، الحديث عن موجة الانتقادات التي تعرض لها من عدد من الإعلاميين والصحفيين وأعضاء نقابة الصحفيين، على خلفية سؤاله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفي في موسكو عن بعض الملفات، وطلب الرئيس الروسي منه “تعريف نفسه” و"الجهة التي يعمل بها" .

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، “ما حدث لي عملية اغتيال فاشلة لا تؤثر، وعتابي على مجموعة من الزملاء والأصدقاء، إحنا في وقت الحقيقة والمروءة ذبيحة والله ما في أخلاق، مش عايز أقول إن فيه ناس زملاء بقوا ينقلوا من شغل الإخوان”.

وأضاف: "القابض على وطنيته ومهنيته؛ كالقابض على الجمر، وأنا بقولكم إنه تم مد فترة التريند إلى العاشرة مساء، وأقول لكل الشتامين حسبي الله ونعم الوكيل".

وواصل حديثه" "كمان أخويا يوسف طالع يصحح ليا ويقولي اختصار القناة إيه، والله يا يوسف يا أخويا شكرا، أنت كنت هتشتغل معانا في القناة، وعرفت إنك كنت موجود في روسيا وعملت حوار مع بدر عبد العاطي، طب كنت رفعت التليفون عليا وقولتلي: إيه الهبل اللي أنت هبلته ده، ولكن الموضوع لا كان فيه غلطة ولا جهل مني، لو أنت مبسوط إنك تطلعني على المسرح؛ فتمام".

واختتم حديثه بقوله: “من يظن أنه هيغتال العبد لله؛ فالعبد لله ماشي في نور الله، وفي العاشر من نوفمبر هنشوف الهوية الجديدة للقناة، وبقول” القافلة تسير والكلاب تنبح".