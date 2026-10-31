أرفض رحيل عموتة عن الأهلي| علاء إبراهيم: زيزو غير مؤثر.. وأؤيد استبعاد إمام عاشور

أكد علاء إبراهيم، نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، رفضه فكرة رحيل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة منحه الفرصة كاملة قبل إصدار أي أحكام على تجربته مع الفريق.

علاء إبراهيم: أرفض رحيل عموتة عن الأهلي.. وزيزو غير مؤثر

وقال علاء إبراهيم، في تصريحات خاصة، إنه يرفض التسرع في اتخاذ قرار برحيل عموتة، مطالبًا إدارة الأهلي بالصبر على المدير الفني ومنحه الوقت الكافي لتنفيذ أفكاره الفنية، خاصة أن تقييم أي تجربة تدريبية يحتاج إلى فترة مناسبة.

وأشار إلى أن اللاعبين يتحملون أيضًا جزءًا من مسؤولية تراجع النتائج والأداء، ولا يجب تحميل المدرب المسؤولية كاملة.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى مستوى أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن اللاعب لم يقدم حتى الآن الإضافة الفنية المنتظرة منه داخل المستطيل الأخضر، ولم يظهر بالصورة التي تتناسب مع قيمته وإمكاناته، رغم الآمال الكبيرة التي صاحبت انضمامه إلى صفوف الفريق الأحمر.

وفيما يتعلق بإمام عاشور، أوضح علاء إبراهيم أنه يؤيد قرار استبعاده من المباريات الأخيرة، خاصة مواجهتي مودرن سبورت وكيتارا الأوغندي، معتبرًا أن الانضباط والالتزام داخل الفريق يجب أن يكونا فوق أسماء اللاعبين.

واختتم تصريحاته بالإشادة بإمكانات توفيق محمد، مؤكدًا أنه ظهير أيسر جيد ويمتلك مقومات مميزة، لكنه يحتاج إلى الحصول على فرصة حقيقية والمشاركة في عدد أكبر من المباريات حتى يكتسب الثقة ويظهر مستواه الفني ويثبت قدرته على تقديم الإضافة للأهلي.