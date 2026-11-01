«أبو الغيط»: إسرائيل تريد إضعاف العرب من خلال دعوات زائفة لتجمعات بديلة للجامعة العربية

قال أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل تريد إضعاف العرب من خلال دعوات زائفة لتجمعات بديلة للجامعة العربية، معلقا: الجامعة العربية قلب العرب ولابد من الحفاظ عليها..

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة صدى البلد: شعرت بتوجيهات لاستهداف الأمين العام للجامعة العربية بشكل شخصي، والأمين العام للجامعة العربية يعمل علي خدمة مصالح الإقليم العربي.

وتابع: خدمة العرب ومصالح الإقليم العربي هي التي تحكمنا في الجامعة، ومصالح كل هؤلاء والأمن القومي مهمة.. كنا نتناول أحاديث في قضايا مختلفة على مدار السنوات الماضية.

وذكر وزير الخارجية المصري الأسبق، أن الأمين العام للجامعة العربية يعمل من أجل الأمن القومي لكل الدولة العربية، مضيفا: هناك إقليم في الشرق يري أن إسرائيل ليست تهديدا ولكن إيران هى التهديد.

وأوضح أن الأمن القومي العربي مختلف وليس واحدا، موضحا أن فلسطين لابد أن تكون أولوية لأمن القومي العربي.

وذكر أحمد أبو الغيط، : الغرب مازال يسعي لإزاحة التاثير العربي من الإقليم والسماح لإسرائيل أن تكون سيدة متوجه، ولا توجد دول عربية هددت بقطع مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية.. اهتمامات الدول العربية بحضور اجتماعات الجامعة انذوي وأصبحت المشاركة غير كاملة، نتيجة تحديات الأمة.

وتابع: هحكي قصة.. أقنعنا رئيس الجزائر في 2018 أو 2020، بشأن قمة الجزائر أن يدير جلسة مغلقة مع الرؤساء بدون عنوان، والرئيس الجزائري في القمة العربية طرح فكرة لنقاش القضايا العربية ولم يعقب أحد نهائيا.

وذكر: تدخلت في قمة الجزائر وحاولت إقناع الرؤساء للنقاش في القضايا وكل ما يخص المعاناة في بعض الدول والتحديات، ولكن الاجتماع لم يكمل 25 دقيقة وكان من المفترض أن تكون مدته ساعة ونصف، وهذا ما يؤكد انذواء الاهتمام.. يوجد تراجع في السعي إلى مناقشة القضايا العربية.