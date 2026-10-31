أبو الغيط: ما يحدث حاليا في المنطقة يستهدف تكسير الخليج ويصب في مصلحة إسرائيل

قال أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن ما يحدث حاليا في المنطقة العربية يستهدف تكسير الخليج العربي، مؤكدًا أن كل ما يجري يصب في مصلحة إسرائيل.



وأضاف أحمد أبو الغيط خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع على قناتة صدى البلد، أن العرب هم أصحاب الإقليم وليس إسرائيل، معربًا عن أمنيته في رحيل نتنياهو عن السلطة في إسرائيل.

وأوضح أبو الغيط أن كتابه الجديد سيكشف عن مؤامرة 25 يناير، مشيرًا إلى أنه لا ينفي وجود أخطاء ومسؤولية لدى القادة العرب فيما شهدته المنطقة من أحداث.

وأشار أبو الغيط إلى أن مبارك كانت لديه علاقات قوية، وحافظ على السلام، ولم يدخل مصر في حرب.

وكشف أبو الغيط عن لقائه بوزراء خارجية أوروبا في بروكسل، حيث أكد لهم أنهم دعموا الفوضى داخل المجتمعات العربية، وكانوا وراء وصول المتطرفين إلى السلطة وتدمير البلاد.

وأضاف أن بعض وزراء الخارجية الأوروبيين تنصلوا مما حدث في الدول العربية، مشيرًا إلى أنه ضرب لهم مثالًا بالمنصف المرزوقي في تونس، وما نشره الفوضى والإرهاب.