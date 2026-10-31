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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

درة زروق تتوج بجائزة أفضل ممثلة باختيار الجمهور في حفل «الأفضل عربيًا»

درة زروق
درة زروق
تقى الجيزاوي

تُوِّجت النجمة درة زروق بجائزة أفضل ممثلة باختيار الجمهور، ضمن جوائز «الأفضل عربيًا»، المقامة تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب، برئاسة المخرج مسعد فودة، تقديرًا للأداء الذي قدمته خلال مشاركتها في مسلسل «علي كلاي»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وحققت من خلاله حضورًا لافتًا وتفاعلًا جماهيريًا واسعًا، إلى جانب الإشادات بأدائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز «الأفضل عربيًا» يوم 4 ديسمبر 2026، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

درة زروق في «علي كلاي» خلال موسم رمضان 2026

وشاركت درة زروق في بطولة مسلسل «علي كلاي»، إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضي، ومحمود البزاوي، وانتصار، وعصام السقا، ويارا السكري، ومحمد ثروت، وريم سامي، وسارة بركة، ورحمة محسن، وطارق الدسوقي، وأحمد عبد الله محمود، وميدو ماهر، وضياء عبد الخالق، وعمر رزيق، والشحات مبروك، وبسام رجب، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

درة زروق تواصل حضورها بين الدراما والسينما

ويأتي حصول درة زروق على جائزة أفضل ممثلة بتصويت الجمهور امتدادًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات والتجارب المتنوعة، التي استطاعت خلالها الحفاظ على حضورها في الدراما والسينما، مع حرصها على التنوع في اختياراتها الفنية وتقديم شخصيات مختلفة تكشف جوانب متعددة من موهبتها.

محمد كرم: تكريم درة زروق جاء باختيار الجمهور

من جانبه، أكد المخرج محمد كرم، رئيس حفل «الأفضل عربيًا»، حرص إدارة الحفل على تكريم القامات الفنية التي أسهمت في إثراء الحركة الفنية المصرية والعربية، وقدمت أعمالًا وشخصيات لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور.

وقال محمد كرم إن الحفل يفخر بتكريم الفنانة والسوبر ستار درة زروق، لما تمتلكه من قيمة فنية ثرية، مشيرًا إلى أن اختيارها جاء بتصويت الجمهور، تقديرًا لمسيرتها التي حرصت خلالها على التنوع في اختيار الأعمال الدرامية والسينمائية، وتقديم تجارب فنية متعددة، بما أسهم في الحفاظ على حضورها لدى الجمهور العربي.

وأوضح رئيس الحفل أن برنامج التكريمات في الدورة الرابعة من حفل «الأفضل عربيًا»، المقام تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب، والذي يحمل شعار «حفل القرن»، يضم عددًا من الأسماء الفنية الكبيرة التي أسهمت في تشكيل الوجدان العربي من المحيط إلى الخليج، مؤكدًا حرص الحفل على الاحتفاء بالنماذج الفنية التي تمتلك تجارب ثرية وإسهامات بارزة في المشهد الفني العربي.

درة زروق جوائز «الأفضل عربيًا» موسم دراما رمضان 2026 مسلسل «علي كلاي»

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