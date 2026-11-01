لماذا سُميت سورة السجدة بهذا الاسم؟.. لـ 5 أسباب لا يعرفها كثيرون

لعله من الأهمية معرفة لماذا سميت سورة السجدة بهذا الاسم ؟، لما فيه دلالة على فضلها ومن ثم زيادة الحرص عليها فاغتنام رحماتها وبركاتها ونفحاتها، فهي إحدى سور القرآن الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى، به نهتدي ونقتدي، من هنا ينبغي الانتباه لسبب في لماذا سُميت سورة السجدة بهذا الاسم؟.

لماذا سُميت سورة السجدة بهذا الاسم

تُعد سورة السجدة هي السورة الثانية والثلاثون في ترتيب المصحف العثماني، والثالثة والسبعون في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة النحل، وقبل سورة نوح. وعدد آياتها ثلاثون آية. وهي مكية في قول أكثر المُفسّرين.

ووردت أشهر أسماء هذه السورة هو سورة السجدة، وهو أخصر أسمائها، وهو المكتوب في السطر المجعول لاسم السورة من المصاحف المتداولة. وبهذا الاسم ترجم لها الترمذي في "جامعه" وذلك بإضافة كلمة (سورة) إلى كلمة (السجدة).

ولا بد من تقدير كلمة {الم} محذوفة للاختصار؛ إذ لا يكفي مجرد إضافة (سورة) إلى (السجدة) في تعريف هذه السورة؛ فإنه لا تكون سجدة من سجدات القرآن إلا في سورة من السور. وعنونها البخاري في "صحيحه" بـ (سورة تنزيل السجدة).

وتسمى (الم تنزيل السجدة)، ففي "صحيح البخاري" عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر (الم تنزيل السجدة) و{هل أتى على الإنسان} على أن يكون مجموع المضاف والمضاف إليه اسم لهذه السورة محكي لفظه، فتكون كلمة {تنزيل} مضمومة على حكاية لفظها القرآني، وأن يُعتبر هذا المركب الإضافي اعتبار اسم العلم، كـ (عبد الله)، و(عبد الرحمن) ويُعتبر مجموع ذلك المركب الإضافي مضافاً إلى (السجدة) إضافة المفردات، وهو استعمال موجود.

وتسمى أيضاً (الم تنزيل) روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ {الم * تنزيل} (السجدة:1-2)، و{تبارك الذي بيده الملك} (الملك:1). فمن سماها (سورة السجدة) عن تقدير مضاف، أي (سورة الم السجدة).

ومن سماها (تنزيل السجدة) فهو على تقدير (الم تنزيل السجدة) بجعل (الم تنزيل) اسماً مركباً، ثم إضافته إلى (السجدة)، أي ذات السجدة؛ لزيادة التمييز والإيضاح، وإلا فإن ذكر كلمة {تنزيل} كاف في تمييزها عما عداها من ذوات {الم} ثم اختصر بحذف {الم} وإبقاء {تنزيل}، وأضيف {تنزيل} إلى {السجدة}. ومن سماها (الم السجدة) فهو على إضافة {الم} إلى (السجدة) وجعل {الم} اسماً للسورة.

وتسمى هذه السورة أيضاً سورة (المضاجع) لوقوع لفظ (المضاجع) فيها في قوله تعالى: {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} (السجدة:16). وفي "تفسير القرطبي" عن "مسند الدارمي" أن خالد بن معدان سماها: المنجية.

وذكر الطبرسي أنها تسمى أيضاً سورة (سجدة لقمان) لوقوعها بعد سورة لقمان؛ لئلا تلتبس بسورة (حم السجدة)، أي كما سموا سورة (حم السجدة) وهي سورة فصلت (سورة سجدة المؤمن) لوقوعها بعد سورة المؤمن.

وقال المهايمي: "سميت هذه السورة بسورة (السجدة)؛ لأن آية السجدة منها، تدل على أن آيات القرآن من العظمة، بحيث تخر وجوه الكل لسماع مواعظها، وتَنَزُّه مُنْزِلِها عن أن يُعَارض في كلامه، وبشكره على كمال هدايته. وهذا أعظم مقاصد القرآن". وقد تميزت هذه السورة بوقوع سجدة تلاوة فيها من بين السور المفتتحة بـ {الم}.

فضل سورة السجدة

وروى الشيخان واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: (الم تنزيل السجدة) و{هل أتى على الإنسان)، وروى الترمذي والإمام أحمد، والنسائي في "السنن الكبرى" عن جابر رضي الله عنه، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ: (الم تنزيل السجدة)، و{تبارك الذي بيده الملك}.

قال البقاعي في "مصاعد النظر": "وسر ذلك: أن في كل من (السجدة) و(الملك) و(الإِنسان) ذكر ابتداء الخلق والبعث، والجنة، والنار، فهي مذكرة بخلق آدم عليه السلام فيه، وقيام الساعة فيه، إلى غير ذلك من أحوال الآخرة".

وروى أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة: تنزيل السجدة، والزمر) قال محقق "مسند أبي يعلى": "إسناده صحيح". وللدارمي عن خالد بن معدان مرسلاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اقرؤوا المنجية، وهي: {الم * تنزيل} فإنه بلغني أن رجلاً كان يقرؤها، وما يقرأ شيئاً غيرها، وكان كثير الخطايا، فنشرت جناحها عليه، وقالت: رب اغفر له؛ فإنه كان يكثر قراءتي، فشفعها الرب فيه، وقال: اكتبوا له بكل خطيئة حسنة، وارفعوا له درجة.