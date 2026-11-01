قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مُتحدّث الحرس الثوري الإيراني يكشف موعد تسلّم إيران مُقاتلات «سوخوي ـ35» الروسية
رجل مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني
الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير يكشف حقيقة التمويل الياباني: أنشئ بقرض حسن يُسدّد على 20 عامًا
«أبو الغيط»: مصر طرحت فكرة القوة العربية المشتركة .. ودولة أجلّت الموضوع
«أبو الغيط»: إسرائيل تريد إضعاف العرب من خلال دعوات زائفة لتجمعات بديلة للجامعة العربية
تعدّى زوجها عليها بسلاح أبيض بالدقهلية لهذا السبب .. والأمن يضبطه
لماذا سُميت سورة السجدة بهذا الاسم؟.. لـ 5 أسباب لا يعرفها كثيرون
دبلوماسي سابق: ضغوط أمريكية ودولية لمنع تجدّد الحرب مع إيران.. وإسقاط النظام «صعب»
أستون فيلا يتعادل مع فولهام 1-1 بالدوري الإنجليزي
خدعتا مُسنًا بادّعاء علاجه من الحسد .. ضبط سيدتين سرقتا أمواله في بولاق الدكرور
5 فوز و4 تعادلات| انتصار الأهلي وبيراميدز والزمالك.. ماذا حدث في الجولة الثامنة بالدوري الممتاز
خالد النبريصي: سيراميكا كليوباترا استحق الفوز على «زد».. والنادي ساهم في انضمامي لمنتخب فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لماذا سُميت سورة السجدة بهذا الاسم؟.. لـ 5 أسباب لا يعرفها كثيرون

لماذا سميت سورة السجدة
لماذا سميت سورة السجدة
أمل فوزي

لعله من الأهمية معرفة لماذا سميت سورة السجدة بهذا الاسم ؟، لما فيه دلالة على فضلها ومن ثم زيادة الحرص عليها فاغتنام رحماتها وبركاتها ونفحاتها، فهي إحدى سور القرآن الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى، به نهتدي ونقتدي، من هنا ينبغي الانتباه لسبب في لماذا سُميت سورة السجدة بهذا الاسم؟.

لماذا سُميت سورة السجدة بهذا الاسم

تُعد سورة السجدة هي السورة الثانية والثلاثون في ترتيب المصحف العثماني، والثالثة والسبعون في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة النحل، وقبل سورة نوح. وعدد آياتها ثلاثون آية. وهي مكية في قول أكثر المُفسّرين.

ووردت أشهر أسماء هذه السورة هو سورة السجدة، وهو أخصر أسمائها، وهو المكتوب في السطر المجعول لاسم السورة من المصاحف المتداولة. وبهذا الاسم ترجم لها الترمذي في "جامعه" وذلك بإضافة كلمة (سورة) إلى كلمة (السجدة).

ولا بد من تقدير كلمة {الم} محذوفة للاختصار؛ إذ لا يكفي مجرد إضافة (سورة) إلى (السجدة) في تعريف هذه السورة؛ فإنه لا تكون سجدة من سجدات القرآن إلا في سورة من السور. وعنونها البخاري في "صحيحه" بـ (سورة تنزيل السجدة).

وتسمى (الم تنزيل السجدة)، ففي "صحيح البخاري" عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر (الم تنزيل السجدة) و{هل أتى على الإنسان} على أن يكون مجموع المضاف والمضاف إليه اسم لهذه السورة محكي لفظه، فتكون كلمة {تنزيل} مضمومة على حكاية لفظها القرآني، وأن يُعتبر هذا المركب الإضافي اعتبار اسم العلم، كـ (عبد الله)، و(عبد الرحمن) ويُعتبر مجموع ذلك المركب الإضافي مضافاً إلى (السجدة) إضافة المفردات، وهو استعمال موجود.

وتسمى أيضاً (الم تنزيل) روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ {الم * تنزيل} (السجدة:1-2)، و{تبارك الذي بيده الملك} (الملك:1). فمن سماها (سورة السجدة) عن تقدير مضاف، أي (سورة الم السجدة).

ومن سماها (تنزيل السجدة) فهو على تقدير (الم تنزيل السجدة) بجعل (الم تنزيل) اسماً مركباً، ثم إضافته إلى (السجدة)، أي ذات السجدة؛ لزيادة التمييز والإيضاح، وإلا فإن ذكر كلمة {تنزيل} كاف في تمييزها عما عداها من ذوات {الم} ثم اختصر بحذف {الم} وإبقاء {تنزيل}، وأضيف {تنزيل} إلى {السجدة}. ومن سماها (الم السجدة) فهو على إضافة {الم} إلى (السجدة) وجعل {الم} اسماً للسورة.

وتسمى هذه السورة أيضاً سورة (المضاجع) لوقوع لفظ (المضاجع) فيها في قوله تعالى: {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} (السجدة:16). وفي "تفسير القرطبي" عن "مسند الدارمي" أن خالد بن معدان سماها: المنجية.

وذكر الطبرسي أنها تسمى أيضاً سورة (سجدة لقمان) لوقوعها بعد سورة لقمان؛ لئلا تلتبس بسورة (حم السجدة)، أي كما سموا سورة (حم السجدة) وهي سورة فصلت (سورة سجدة المؤمن) لوقوعها بعد سورة المؤمن.

وقال المهايمي: "سميت هذه السورة بسورة (السجدة)؛ لأن آية السجدة منها، تدل على أن آيات القرآن من العظمة، بحيث تخر وجوه الكل لسماع مواعظها، وتَنَزُّه مُنْزِلِها عن أن يُعَارض في كلامه، وبشكره على كمال هدايته. وهذا أعظم مقاصد القرآن". وقد تميزت هذه السورة بوقوع سجدة تلاوة فيها من بين السور المفتتحة بـ {الم}.

فضل سورة السجدة

وروى الشيخان واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: (الم تنزيل السجدة) و{هل أتى على الإنسان)، وروى الترمذي والإمام أحمد، والنسائي في "السنن الكبرى" عن جابر رضي الله عنه، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ: (الم تنزيل السجدة)، و{تبارك الذي بيده الملك}.

قال البقاعي في "مصاعد النظر": "وسر ذلك: أن في كل من (السجدة) و(الملك) و(الإِنسان) ذكر ابتداء الخلق والبعث، والجنة، والنار، فهي مذكرة بخلق آدم عليه السلام فيه، وقيام الساعة فيه، إلى غير ذلك من أحوال الآخرة".

وروى أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة: تنزيل السجدة، والزمر) قال محقق "مسند أبي يعلى": "إسناده صحيح". وللدارمي عن خالد بن معدان مرسلاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اقرؤوا المنجية، وهي: {الم * تنزيل} فإنه بلغني أن رجلاً كان يقرؤها، وما يقرأ شيئاً غيرها، وكان كثير الخطايا، فنشرت جناحها عليه، وقالت: رب اغفر له؛ فإنه كان يكثر قراءتي، فشفعها الرب فيه، وقال: اكتبوا له بكل خطيئة حسنة، وارفعوا له درجة.

لماذا سميت سورة السجدة بهذا الاسم سميت سورة السجدة بهذا الاسم لماذا سميت سورة السجدة سميت سورة السجدة سورة السجدة فضل سورة السجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

مجلس النواب

التقييمات المدرسية تثير غضب النواب.. وتحذيرات من الضغوط النفسية على التلاميذ وأولياء الأمور

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

إمام عاشور

حقيقة عرض طرابزون سبور لضم إمام عاشور في يناير

ياسر إبراهيم

تطور مفاجئ يقرب ياسر إبراهيم ومحمد هاني من الرحيل عن الأهلي

محمد صلاح

تحرك عاجل من هاني أبوريدة لإنهاء أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

شيرين أحمد وشريهان

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

سعر الذهب

نزل 70 جنيها.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يلتقي عضو مجلس النواب محمد فاروق لمناقشة عدد من الملفات الخدمية ومطالب المواطنين بمركزي ناصر والواسطى

التونسي نبيل الكوكي مديرًا فنيًا للنادي المصري.

التونسي نبيل الكوكي مديرًا فنيًا للنادي المصري

المتهم

حبس المتهمين بالتعدي على شاب وسط الشارع وإصابته في قليوب

بالصور

طريقة عمل طاجن أم على بالمكسرات.. حلوى مصرية لذيذة

طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات
طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات
طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات

بالأسود.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور | صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل في البيت.. بمكونات اقتصادية

طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل
طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل
طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل

خسارة الوزن بعد الخمسين.. خطأ شائع قد يكلفك عضلاتك

خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم

فيديو

سارة بركة

كذبة الـ95 مشهدًا وحلق الشعر.. سارة بركة تكشف أسرارًا مثيرة خلال بداياتها الفنية

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد