3 ملايين جنيه في شهر.. أهالي قرية الشيخ عبدالباسط عبدالصمد بالأقصر يشترون حافلة مجانية لمرضى الأورام

في مبادرة إنسانية تعكس أصالة أبناء الصعيد وروح التكافل بين أهاليه، ضرب أهالي وشباب قرية أرمنت المراعزة، التابعة لمركز أرمنت غرب الأقصر، ومسقط رأس القارئ الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، نموذجًا مشرفًا في العمل المجتمعي، بعدما تمكنوا من جمع تبرعات مالية بلغت 3 ملايين جنيه خلال شهر واحد فقط، لشراء حافلة مخصصة لنقل مرضى الأورام مجانًا إلى مراكز تلقي العلاج.

وجاءت المبادرة استجابةً لمعاناة المرضى الذين يضطرون إلى التنقل بشكل متكرر لتلقي جلسات العلاج وإجراء الفحوصات الطبية، وما يترتب على ذلك من أعباء مادية ومشقة في السفر، خاصةً بالنسبة إلى المرضى وكبار السن.

وتكاتف أبناء القرية، من شباب وأهالٍ، للمشاركة في هذا العمل الخيري، لتتحول التبرعات خلال فترة قصيرة إلى مشروع إنساني يستهدف توفير وسيلة انتقال مجانية لمرضى الأورام، ومساندتهم في واحدة من أصعب مراحل حياتهم.

وتقدم المبادرة صورة مشرفة لأبناء قرية المراعزة، الذين أثبتوا أن روح العطاء والتعاون قادرة على تحويل فكرة إنسانية إلى واقع يخفف معاناة المرضى، ويفتح أمامهم بابًا جديدًا للأمل.