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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسرار المصري القديم.. طلاب الأزهر الشريف في ضيافة متحف التحنيط بالأقصر

طلاب الأزهر الشريف في ضيافة متحف التحنيط بالأقصر.. جولة للتعرف على أسرار المصري القديم
طلاب الأزهر الشريف في ضيافة متحف التحنيط بالأقصر.. جولة للتعرف على أسرار المصري القديم
شمس يونس

استقبل متحف التحنيط بمحافظة الأقصر مجموعة من طلاب مدارس الأزهر الشريف، في زيارة تعليمية وثقافية استهدفت تعريفهم بأحد أبرز جوانب الحضارة المصرية القديمة، وتسليط الضوء على أسرار التحنيط ومعتقدات المصريين القدماء بشأن الحياة والموت.

وشهدت الزيارة تنظيم جولة إرشادية داخل قاعة العرض المتحفي، تولى خلالها فريق الأثريين بالمتحف تقديم شرح تفصيلي لمجموعة من القطع الأثرية المعروضة، والتعريف بتاريخها واستخداماتها، إلى جانب توضيح المراحل المختلفة لعملية التحنيط والأدوات والمواد التي استخدمها المصري القديم للحفاظ على جسد المتوفى.

كما تعرف الطلاب على طقوس ومراسم الدفن عند المصريين القدماء، والمعتقدات الدينية التي ارتبطت بفكرة البعث والخلود، في تجربة تعليمية أتاحت لهم التعرف عن قرب على جانب مهم من أسرار الحضارة المصرية العريقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الدور الثقافي والتعليمي للمتاحف المصرية، وحرصها على تعزيز الوعي الأثري لدى النشء، وربط الأجيال الجديدة بتاريخهم وحضارتهم من خلال الزيارات والجولات الإرشادية داخل المتاحف.

الأقصر اخبار الأقصر متحف التحنيط

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