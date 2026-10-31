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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان:اعتماد دليل موحد لكتابة الرسائل العلمية وتدريب 441 باحثًا على أخلاقيات البحث العلمي

جهود
جهود
محمد عبد الفتاح

أكد الدكتور أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان،أنه تحرص الجامعة على تطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء بجودة الرسائل العلمية، من خلال دعم الوحدات المتخصصة وتوفير البرامج التدريبية التي تسهم في بناء قدرات الباحثين، وترسيخ قواعد النزاهة والأمانة الأكاديمية، بما يتماشى مع المعايير العلمية المعتمدة ويعزز مكانة الجامعة البحثية.


وفي هذا الإطار، تواصل وحدة حساب البحوث بجامعة أسوان جهودها في تقديم الدعم العلمي والتدريب والاستشارات البحثية لطلاب الدراسات العليا والباحثين بمختلف كليات الجامعة، حيث أعلنت الوحدة اعتماد دليل علمي لكتابة الرسائل العلمية، ليكون مرجعًا استرشاديًا يساعد الباحثين على إعداد رسائلهم وفق أسس ومعايير أكاديمية واضحة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عامر، المدير التنفيذي لوحدة حساب البحوث بجامعة أسوان، أن اعتماد دليل كتابة الرسائل العلمية يمثل خطوة مهمة نحو توحيد المعايير المنظمة لإعداد الرسائل البحثية، وتحسين جودة المخرجات العلمية، ومساعدة الباحثين على الالتزام بالضوابط الأكاديمية والمنهجية السليمة.
 

وأضاف أن الوحدة نجحت في تدريب 441 باحثًا من طلاب الدراسات العليا بمراحل الماجستير والدكتوراه والدبلومات، من خلال ثلاث دفعات متتالية ضمن البرنامج التدريبي المتخصص في «أخلاقيات البحث العلمي والملكية الفكرية»، والذي تناول عددًا من المحاور المهمة، وفي مقدمتها الأمانة العلمية، وحماية حقوق الملكية الفكرية والمؤلفين، والاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة في إعداد البحوث العلمية.

الرسائل العلمية


وأشار إلى أن الوحدة مستمرة في تنفيذ برامجها التدريبية بصورة شهرية، لتشمل الباحثين وطلاب الدراسات العليا من مختلف كليات الجامعة، إلى جانب تنظيم الندوات والفعاليات العلمية وتقديم الاستشارات المتخصصة، بما يسهم في نشر ثقافة البحث العلمي وتطوير مهارات الباحثين.


وتُعد وحدة حساب البحوث إحدى الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة أسوان، ومن الآليات الداعمة لمنظومة البحث العلمي، حيث تعمل على تشجيع البحوث التطبيقية التي تسهم في معالجة المشكلات المجتمعية والتنموية، وتنمية الوعي والمهارات البحثية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات البحثية محليًا ودوليًا.


واختتم الدكتور محمود عامر بالتأكيد على استمرار الوحدة في أداء دورها الداعم للباحثين، وتوسيع نطاق برامج التدريب والتأهيل، بما يرسخ ثقافة البحث العلمي المسؤول، ويرفع كفاءة الباحثين، ويسهم في تحقيق أهداف الجامعة في التميز البحثي وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

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