أوقاف الأقصر تفتتح اليوم مسجد راشد آدم بقرية الدير في إسنا

تفتتح مديرية أوقاف الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد راشد آدم بقرية الدير التابعة لمركز إسنا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إنشائه بالجهود الذاتية، ليكون إضافة جديدة للمساجد التي تقدم خدماتها لأهالي القرية وتيسر عليهم أداء الصلوات والشعائر الدينية.

ويأتي افتتاح المسجد ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة للتوسع في إنشاء وإعمار المساجد، بالتعاون مع أبناء المجتمع المحلي، وتشجيع المشاركة المجتمعية في إقامة بيوت الله وتوفير أماكن مناسبة للمصلين.

وتستهدف الوزارة من خلال خطتها المتواصلة إعمار المساجد ماديا وروحيا، وتعزيز دورها في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي، وترسيخ قيم التسامح والاعتدال والأخلاق الحميدة.