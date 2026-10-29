كهرباء الأقصر تستعد لموسم احتفالات مارجرجس.. خطة لتأمين التيار ومواجهة الطوارئ

رفع قطاع توزيع كهرباء الأقصر درجة الاستعداد القصوى لتأمين التغذية الكهربائية بمحيط دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات، تزامنا مع قرب انطلاق الاحتفالات المقرر بدءها في 10 نوفمبر المقبل، والتي تستقطب آلاف الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي التحركات بقيادة المهندس يسري علي أحمد محمد، رئيس قطاعات الشئون الفنية والمشروعات والتدريب بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمشرف على قطاع توزيع كهرباء الأقصر، وبإشراف ومتابعة محمد إبراهيم الصادق، عضو مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة لقطاعات الصعيد، لضمان استقرار التيار الكهربائي طوال فترة الاحتفالات.

وتستهدف خطة الاستعداد تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء ورفع مستوى الجاهزية الفنية، مع الاستعداد للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة قد تؤثر على انتظام الخدمة، خاصة مع تزايد أعداد المترددين على الدير خلال أيام الاحتفالات، وما يصاحب ذلك من كثافات كبيرة في محيطه.

وتتضمن الاستعدادات الاهتمام بالمتابعة الفنية المستمرة ورفع جاهزية فرق الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية، وتوفير الخدمات اللازمة للزائرين والمشاركين في هذه المناسبة الدينية الكبرى.

وتحظى احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات بمكانة بارزة بين المناسبات الدينية التي تشهدها محافظة الأقصر سنويا، إذ يتوافد عليها آلاف الأقباط من مختلف أنحاء الجمهورية، في أجواء تعكس قيم المحبة والتسامح والتآخي بين أبناء الشعب المصري.