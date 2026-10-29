قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويحذر من تصاعد مخاطر التضخم
البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
الشبكة هتدخل الشباب المحاكم.. الفضالي تطالب بتعديل بمشروع الأحوال الشخصية
الشوط الأول.. الأهلي يتقدم بهدف نظيف على مودرن سبورت بالدوري
الساعة 12:00 هترجع 11:00.. تأخير الساعة منتصف الليل لبدء التوقيت الشتوي رسميًا
مدبولي: لا يمكن حل تراكمات عقود من المشكلات خلال 10 أو 12 عامًا.. والتنمية تحتاج إلى الصبر واستمرار العمل
رئيس الوزراء: نواجه تحديات عالمية كبيرة.. وعلينا الحفاظ على استقرار الدولة في ظل الأزمات الراهنة
مدبولي للشباب من جامعة السويس: حافظوا على بلدكم.. وما حدث بعد 2011 كان شديد القسوة
وسط تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة.. استقالة كريستين لاجارد من رئاسة البنك المركزي الأوروبي
عمر الساعي يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى مودرن سبورت بالدوري
دون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب قبل الفائدة وبعد ساعات من التعاملات المسائية الآن
رئيس الوزراء: تطوير التعليم ومواكبة الذكاء الاصطناعي ضرورة لتوفير فرص عمل جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كهرباء الأقصر تستعد لموسم احتفالات مارجرجس.. خطة لتأمين التيار ومواجهة الطوارئ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

رفع قطاع توزيع كهرباء الأقصر درجة الاستعداد القصوى لتأمين التغذية الكهربائية بمحيط دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات، تزامنا مع قرب انطلاق الاحتفالات المقرر بدءها في 10 نوفمبر المقبل، والتي تستقطب آلاف الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي التحركات بقيادة المهندس يسري علي أحمد محمد، رئيس قطاعات الشئون الفنية والمشروعات والتدريب بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمشرف على قطاع توزيع كهرباء الأقصر، وبإشراف ومتابعة محمد إبراهيم الصادق، عضو مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة لقطاعات الصعيد، لضمان استقرار التيار الكهربائي طوال فترة الاحتفالات.

وتستهدف خطة الاستعداد تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء ورفع مستوى الجاهزية الفنية، مع الاستعداد للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة قد تؤثر على انتظام الخدمة، خاصة مع تزايد أعداد المترددين على الدير خلال أيام الاحتفالات، وما يصاحب ذلك من كثافات كبيرة في محيطه.

وتتضمن الاستعدادات الاهتمام بالمتابعة الفنية المستمرة ورفع جاهزية فرق الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية، وتوفير الخدمات اللازمة للزائرين والمشاركين في هذه المناسبة الدينية الكبرى.

وتحظى احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات بمكانة بارزة بين المناسبات الدينية التي تشهدها محافظة الأقصر سنويا، إذ يتوافد عليها آلاف الأقباط من مختلف أنحاء الجمهورية، في أجواء تعكس قيم المحبة والتسامح والتآخي بين أبناء الشعب المصري.

الأقصر اخبار الأقصر كهرباء الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

امام عاشور

إمام عاشور: الجميع يقف ضدي.. والرد سيكون داخل الملعب

ترشيحاتنا

محافظة سوهاج

محافظ سوهاج يستقبل وفد التنمية المحلية والفاو لبحث فرص المشروعات الاقتصادية بالمراغة وطما

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتابع مستجدات ملف تعويضات أهالى النوبة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة:

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: دراسة وتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية بالغربية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد