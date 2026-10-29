الأقصر..افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة الطود بتخفيضات تصل إلى 20%

افتتحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر سوق اليوم الواحد رقم 56 بمركز ومدينة الطود، برعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أنحاء المحافظة.

وقام المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، ومصطفى جبريل، رئيس مركز ومدينة الطود، ومحمود حسن، مدير إدارة تموين الطود، بافتتاح السوق واستقبال المواطنين، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.

ويضم السوق مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والمجمدات، تتميز بجودتها وتوافرها بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات بها إلى 20% مقارنة بأسعار مثيلاتها في الأسواق، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ويأتي افتتاح السوق ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد التي تستهدف توفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وتقليل الحلقات الوسيطة، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق، فضلًا عن تعزيز المنافسة بين التجار والعارضين لتقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر جهودها للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد والدفع بالعربات المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع والمناطق البعيدة، بما يعزز إتاحة السلع الأساسية لمختلف المواطنين، ويسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر وتحقيق الأمن الغذائي.