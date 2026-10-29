محافظ أسوان يتابع مستجدات ملف تعويضات أهالى النوبة

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً مع الجهات المختصة، لمتابعة ومناقشة آخر مستجدات ملف صرف التعويضات للمستحقين، وموقف تنفيذ القرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بما يسهم فى تسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات المتبقية.

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية لإستكمال إجراءات تسليم تعويضات أهالى النوبة، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

محافظ أسوان يوجه بتكثيف التنسيقات لإنهاء إجراءات تعويض المتضررين

وخلال الإجتماع، وجه المهندس عمرو لاشين بأهمية إستكمال التنسيقات البينية بين الجهات المعنية، والعمل على تذليل أى معوقات قد تواجه إجراءات صرف التعويضات النقدية والعينية للمستحقين الذين لم يسبق تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى.

جهود متنوعة

وأشار محافظ أسوان بأنه يتم التنسيق المتواصل مع وزير العدل محمود الشريف ، ووزير شئون لمجالس النيابية المستشار هانى حنا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لضمان الإنتهاء من هذا الملف وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة.

متابعة تسليم أراضى طرح النهر وموقف آبار وادى الأمل وخور قندى

وشهد الإجتماع إستعراض موقف تسليم أراضى طرح النهر المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذى لأعمال حفر وتشغيل الآبار بمنطقتى وادى الأمل وخور قندى، ومناقشة إجراءات تسليم الأراضى بهما، بما يدعم إستكمال الخطوات المرتبطة بملف التعويضات وتحقيق الإستفادة من الأراضى المخصصة للمستحقين.