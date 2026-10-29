طلاب تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان في رحلة علمية لاكتشاف أسرار الطيور المائية

نظمت كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان برنامجًا تدريبيًا حقليًا متخصصًا بعنوان «التعرف على الطيور المائية وسلوكها البيئي في موائلها الطبيعية»، بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة والإدارة العامة لمحميات أسوان ومحمية سالوجا وغزال الطبيعية، لإكساب الطلاب خبرات ميدانية متخصصة في رصد الطيور المائية ودراسة سلوكها البيئي، والتعرف على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية.

ويأتى ذلك في إطار الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2026/2027، وتأكيدًا لدور الجامعة في ربط العلم بالتطبيق العملي .

وأكد الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تضع تنمية المهارات العملية للطلاب في مقدمة أولوياتها، من خلال تنظيم برامج تدريبية نوعية تتيح لهم توظيف معارفهم الأكاديمية في مواقف واقعية، وتؤهلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، خاصة في المجالات المرتبطة بالبيئة المائية والاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.



وأضاف أن محافظة أسوان بما تمتلكه من ثراء بيئي وطبيعي تمثل ميدانًا تطبيقيًا مهمًا للدراسة والبحث العلمي، مشددًا على أهمية تعزيز وعي الطلاب بقضايا التنوع البيولوجي، وتنمية قدراتهم على الرصد والتحليل والفهم العلمي للتوازن البيئي، بما يدعم دور الجامعة في خدمة المجتمع والحفاظ على البيئة.

ومن جانبها، أكدت الدكتور عواطف حامد حمودة، عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان، أن البرنامج يمثل تجربة تعليمية ميدانية متخصصة تنقل الطلاب من قاعات الدراسة إلى قلب البيئة الطبيعية لنهر النيل، وتمنحهم فرصة مباشرة للتعرف على الطيور المائية ومراقبة سلوكها في موائلها الأصلية، تحت إشراف أكاديمي وبمشاركة خبراء المحميات الطبيعية.

أنشطة جامعية



وأوضحت أن التدريب يتناول أسس التعرف على الطيور المائية وتصنيفها، ومهارات الرصد الحقلي ومشاهدتها دون إزعاجها، ودراسة سلوكها الغذائي وتأثرها بالعوامل البيئية، والتمييز بين الطيور المقيمة والمهاجرة ومسارات هجرتها عبر أسوان، إلى جانب فهم دور الطيور المائية بوصفها مؤشرًا حيويًا على صحة النظم البيئية المائية.



وأضافت أن أبرز ما يميز البرنامج تنفيذه بصورة تطبيقية داخل نهر النيل، على متن مركب تابع لقطاع المحميات الطبيعية، بما يتيح للطلاب الوصول إلى الجزر والموائل الطبيعية ومشاهدة الطيور عن قرب، بمشاركة مباشرة من المتخصصين وخبراء محمية سالوجا وغزال الطبيعية، وهو ما يعزز التكامل بين الدراسة الأكاديمية والخبرة الميدانية، ويدعم بناء قدرات الطلاب في مجالات البيئة المائية وحماية الطبيعة.



ويُقام البرنامج تحت إشراف الدكتورة أميمة عبد الكريم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد يوسف أبو الفضل، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة الدكتور أحمد نجم، مدرس البيئة المائية، والدكتور هشام طاهر، المدرس المساعد بقسم البيئة المائية، والدكتور محمد زكي، الباحث بقطاع المحميات الطبيعية وخبير الطيور.



ويأتي هذا التدريب ضمن توجه جامعة أسوان نحو تطوير الأنشطة الطلابية وربط التعليم الجامعي بالتطبيق العملي، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة علميًا وميدانيًا، وقادرة على دعم جهود حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الثروات الطبيعية التي تتميز بها محافظة أسوان.